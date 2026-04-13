Nowe "Igrzyska śmierci" zaskakują w zwiastunie, ale obsada wygląda kapitalnie

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Po trzech latach wracamy do Panem, zupełnie innego niż to znane nam poprzednich odsłon. "Ballada ptaków i węży", która opowiadała o młodzieńczych latach Coriolanusa Snowa (Tom Blyth), miała silnie retro-futurystyczny klimat, a główna seria ponuro-dystopijny, nawet w scenach z Kapitolu. "Wschód słońca w dniu dożynek", którego akcja rozgrywa się pomiędzy "Balladą...", a "Igrzyskami śmierci", to zaś feeria barw i przesadzona stylistyka lat '70, która nie do końca pasuje do wydźwięku książki Suzanne Collins. Ale chcę wierzyć, że to celowe zagranie speców od marketingu i w tych (licznych) scenach, w których złamie nam serca, film będzie wyglądał dokładnie tak, jak powinien.

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

"Wschód słońca w dniu dożynek" - o czym opowie nowa część "Igrzysk śmierci"?

Akcja "Ballady ptaków i węży" rozgrywała się podczas 10. Igrzysk Głodowych, Katniss brała zaś udział w 74. edycji. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" przeskakujemy zaś na linii czasu do 50. Igrzysk, czyli Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy to podwojono liczbę trybutów, a arena była wyjątkowo trudna i niebezpieczna (a także zachwycająco piękna). Centralną postacią tej opowieści jest umiłowany przez widzów Haymitch Abernathy, którego gra początkujący aktor Joseph Zada (jeśli chcecie "wybadać", czy chłopak rzeczywiście umie grać, polecam seans serialu "Byliśmy łgarzami" dostępnego w Prime Video).

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun

Zaprezentowany dziś zwiastun nowych "Igrzysk śmierci" pokazuje wiele scen znanych nam z książki Suzanne Collins, jak choćby brzemienną w skutkach paradę trybutów, słynne wywiady z Caesarem Flickermanem (w tej roli znany z "Sukcesji" Kieran Culkin), spotkanie z Effie Trinket (Elle Fanning), wybuch wulkanu na arenie i pogrzeb w 12. Dystrykcie - tu jedno z ujęć potwierdza, że Mckenna Grace w istocie zagra obie bliźniaczki Donner.

Widzimy też ojca Katniss, Burdocka Everdeena (Scot Greenan), młodego Plutarcha Heavensbeego (Jesse Plemons), a także szereg postaci znanych nam z głównej serii - Beetee'ego (Kelvin Harrison Jr.), Wiress (Maya Hawke), Mags (Lili Taylor) i - oczywiście - prezydenta Coriolanusa Snowa, w którego wciela się gwiazdor "Harry'ego Pottera", Ralph Fiennes.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - kiedy premiera?

"Wschód słońca w dniu dożynek", podobnie jak większość filmów z serii, wyreżyserował Francis Lawrence. Premierę filmu zaplanowano na 20 listopada 2026 roku.

