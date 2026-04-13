Nowy film Spielberga opowie nam o UFO. W obsadzie wielkie gwiazdy

Steven Spielberg znów opowie nam o życiu pozaziemskim i starciu ludzkiej mentalności z ujawnieniem prawdy. Fabułę filmu "Dzień objawienia" oparto na opowiadaniu reżysera, który osobiście stanął za kamerą, scenariusz opracował zaś David Koepp, który wcześniej współpracował ze Spielbergiem przy filmach z serii "Park Jurajski", a także "Wojnie światów" i "Indiana Jonesie i Królestwie Kryształowej Czaszki".

"Dzień objawienia" - o czym opowie nowy film Stevena Spielberga?

Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? - czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

Szczegóły fabularne nie są obecnie znane, wiemy natomiast, że "Dzień objawienia" skupi się nie na samej inwazji obcych, a reakcji społeczeństwa na ujawnienie bezpośrednich, niepodważalnych dowodów na istnienie istot pozaziemskich - oraz roli mediów w całym tym zamieszaniu.

"Dzień objawienia" z gwiazdorską obsadą. Kiedy premiera?

Jak na superprodukcję w reżyserii Stevena Spielberga przystało, obsada "Dnia objawienia" aż lśni od hollywoodzkich gwiazd. W rolach głównych występują zdobywczyni nagrody SAG i nominowana do Oscara Emily Blunt ("Oppenheimer", "Ciche miejsce", "Diabeł ubiera się u Prady"), zdobywca nagrody Emmy i Złotego Globu Josh O'Connor ("Challengers", "The Crown") zdobywca Oscara Colin Firth ("Jak zostać królem", seria "Kingsman"), Eve Hewson ("Siostry na zabój") oraz dwukrotnie nominowany do Oscara Colman Domingo ("Lincoln", "Euforia").

Producentami filmu są pięciokrotnie nominowana do Oscara Kristie Macosko Krieger ("Most szpiegów", "Czwarta władza", "West Side Story", "Fabelmanowie", "Maestro") oraz Spielberg z ramienia Amblin Entertainment. Role producentów wykonawczych pełnią zaś Adam Somner i Chris Brigham. "Dzień objawienia" trafi do polskich kin w dniu 12 czerwca.

"Dzień objawienia" - zwiastun