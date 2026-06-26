Nowa polska komedia podbije kina! Zobacz zwiastun "Jak żyć, żeby nie zwariować". TYLKO U NAS

Wydaje ci się, że wreszcie wszystko w twoim życiu zaczyna się układać? Główna bohaterka nowej polskiej komedii "Jak żyć, żeby nie zwariować" już wie, że to zazwyczaj tylko złudzenie. Anka, totalnie nieperfekcyjna pani domu, każdego dnia próbuje ogarnąć chaos codzienności, rodzinne wyzwania i pogodzić to z własnymi marzeniami. Problem w tym, że nic nie idzie zgodnie z planem. Premiera zwiastuna filmu właśnie trafiła do sieci, a my mamy go dla was na wyłączność!

O czym jest film "Jak żyć, żeby nie zwariować"?

Na pierwszy rzut oka życie Anki wydaje się idealne. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Jak się okazuje… wszystko. Kiedy wydaje się, że "jakoś to będzie", przychodzi prawdziwa kumulacja nieszczęść: zdrada, utrata pracy, długi i bunt nastoletnich dzieci. Codzienne kryzysy i pozornie kontrolowany chaos wypełniają jej każdą chwilę.

Przed Anką staje zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy, albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie. Być może właśnie ten moment totalnej katastrofy okaże się dla niej nową szansą. Po latach stawiania innych na pierwszym miejscu wreszcie zaczyna zadawać sobie pytanie, czego sama chce od życia.

Magdalena Popławska o filmie: "To historia chyba każdej matki"

W główną rolę wciela się Magdalena Popławska, która doskonale rozumie wyzwania, przed jakimi staje jej bohaterka. Aktorka w poruszających słowach opowiedziała o uniwersalnym przesłaniu filmu, z którym utożsami się wiele Polek.

To film o życiu chyba każdej matki. O tym, jak nie zwariować w rzeczywistości pełnej obowiązków i oczekiwań. O próbie pogodzenia wielu ról jednocześnie - matki, żony, partnerki i kobiety spełniającej się zawodowo. A także o tym, że kiedy życie nas przewraca, trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby wstać i walczyć dalej.

Gwiazdorska obsada i twórca kultowych komedii

Za reżyserię odpowiada Tomasz Konecki, współtwórca takich hitów jak "Lejdis", "Ciało" i "Testosteron", co jest gwarancją świetnego humoru i błyskotliwych dialogów. Na ekranie, obok Magdaleny Popławskiej, zobaczymy plejadę gwiazd. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Rogucki ("Znachor", "Wielka woda"), Kamil Szeptycki ("Czarna owca"), Piotr Trojan ("Johnny"), Dorota Kolak ("Uwierz w Mikołaja") oraz Krzysztof Stelmaszyk ("Listy do M. 2").

Film "Jak żyć, żeby nie zwariować" wchodzi do kin 23 października.

„Jak żyć, żeby nie zwariować” - premiera zwiastuna TYLKO U NAS