Nowa platforma streamingowa już w Polsce. Co obejrzeć na Cinobo?

David Lynch, Sofia Coppola, Wong Kar-wai, Jane Campion, Pedro Almodóvar, Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Andrzej Żuławski i Christopher Nolan obok najnowszych premier festiwalowych oraz wyjątkowych seriali, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Cinobo obiecuje, że będzie ostoją dla tych, którzy mają dość masówki w innych streamingach oraz faktu, że płacimy za kilka(naście) serwisów, a filmu, który akurat chcemy obejrzeć i tak nigdzie nie ma.

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Cinobo wkracza do Polski. Nowa platforma streamingowa już ruszyła

Cinobo to skrót od Cinema No Borders, czyli "kino bez granic". Za tą nazwą kryje się prosta idea: filmy i seriale powinny docierać do widzów, niezależnie od tego, gdzie powstały, zamiast ginąć w gąszczu algorytmów lub pozostawać nieodkryte. Dzięki starannie wyselekcjonowanemu katalogowi produkcji z całego świata, społeczności miłośników kina i bliskiej współpracy z kinami, Cinobo ma realizować tę ideę zarówno w streamingu, jak i na dużym ekranie.

Cinobo powstało w Atenach z inicjatywy niewielkiego zespołu pasjonatów kina. Teraz platforma rozwija się również w Polsce, gdzie lokalny zespół pod kierownictwem Marcina Pieńkowskiego buduje od podstaw jej w pełni niezależną polską odsłonę, ściśle współpracując z rodzimą branżą filmową i tworząc serwis z myślą o polskich kinomanach.

Zbudowaliśmy platformę streamingową, której nam brakowało. Cinobo jest dla wszystkich, którym zdarzyło się spędzić pół wieczoru na przeglądaniu katalogów, żeby ostatecznie znów obejrzeć to samo. I dla tych, którzy tęsknią za uczuciem odkrycia filmu, który zostaje z nimi na wiele dni. - mówi Marcin Pieńkowski, Country Lead Cinobo w Polsce.

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Cinobo - co obejrzycie w serwisie?

David Lynch, Wong Kar-wai, Pedro Almodóvar, Christopher Nolan, Lars von Trier, Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jane Campion i Paolo Sorrentino to tylko niektórzy z uznanych twórców, których filmy można już oglądać na Cinobo. Katalog łączy dzieła, które na trwałe zapisały się w historii kina, ze współczesnymi produkcjami docenianymi na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych. Od hipnotyzującego "Mulholland Drive" i melancholijnych "Spragnionych miłości", przez "Memento" i kultowego "Oldboya", po "Wszystko o mojej matce" i "Czas apokalipsy" - Cinobo zaprasza do odkrywania kina ponad granicami gatunków, krajów i czasu, powrotów do ukochanych filmów oraz głębszego poznawania twórczości najwybitniejszych reżyserów.

W katalogu znajdziecie również polskie akcenty - uznanych na świecie filmów twórców, których artystyczne drogi prowadziły daleko poza granice Polski, takich jak Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski czy Andrzej Żuławski. Ich dzieła sąsiadują z najważniejszymi produkcjami światowego kina, pokazując, jak wielki wpływ polscy filmowcy wywarli na jego historię i współczesność.

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Cinobo to nie tylko dom dla wielkich klasyków. Platforma oferuje również świeże kino: filmy, które trafiają do katalogu niedługo po pokazach kinowych i festiwalowych. Wśród nowości znalazły się tegoroczne odkrycia Berlinale - "Czerwony hangar" i "Prawdziwie nadzy", a także oscarowe produkcje: "I'm Still Here" Waltera Sallesa oraz dokument "Pan Nikt kontra Putin" Davida Borensteina i Pawła Talankina. Po raz pierwszy w polskim streamingu widzowie będą mogli obejrzeć "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" Quentina Tarantino - niedawno prezentowaną w kinach wersję reżyserską, wzbogaconą o nowe sceny - oraz nagrodzoną Oscarem animację "Flow" Gintsa Zilbalodisa.

Nie mniej ważną częścią oferty Cinobo są seriale, z których część nie była dotąd nigdy emitowana czy dostępna na streamingu w Polsce. Wśród seriali dostępnych wyłącznie na Cinobo znalazły się "Empatia", "Wtyka", "Requiem dla Seliny", "Holy Sh!t", "Little Bird" i "Orkiestra". Na VOD wrócą również cenione brytyjskie produkcje, takie jak "Mały topór", "Trygonometria", "Rozmowy z przyjaciółmi" i "Normalni ludzie".

Strefy tematyczne

Cinobo proponuje także inny sposób odkrywania kina - poprzez kolekcje tematyczne. Co miesiąc do katalogu dołączają nowe zestawy filmów, zachęcające do spojrzenia na kino z innej perspektywy, zgłębienia twórczości wybranego reżysera lub zanurzenia się w wyjątkowym filmowym świecie.

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