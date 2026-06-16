Nowa aktorka w "Barwach szczęścia". Córka Natalii zmieni się nie do poznania po wakacjach

Córka Natalii z nową twarzą. Zmiany w obsadzie "Barw szczęścia"

Widzowie "Barw szczęścia" muszą przygotować się na sporą niespodziankę po wakacyjnej przerwie. Twórcy zdecydowali się na recast i w roli Lei nie zobaczymy już Leny Soboty. Jej miejsce zajmie zupełnie nowa, młoda aktorka. Warto zauważyć, że postać ta od dłuższego czasu nie gościła fizycznie na ekranie, a jedynie przewijała się w dialogach innych bohaterów.

Powrót dziewczynki wiąże się z ogromną metamorfozą, głównie za sprawą zmiany odtwórczyni roli. Serialowy czas płynie własnym rytmem, co naturalnie tłumaczy fakt, że Lea przestała być małym dzieckiem. Zwoleńska wraca na ekrany jako znacznie starsza i wyższa osoba, a jej wygląd ulegnie odczuwalnej zmianie.

Choć bohaterka nadal pozostanie uroczą blondynką, różnica wzrostu będzie kolosalna. Metamorfoza fizyczna pociągnie za sobą również zmiany w zainteresowaniach młodej Zwoleńskiej. Ponieważ Józefina (w tej roli Elżbieta Jarosik) sprzedała stadninę, dziewczynka zrezygnuje z jazdy konnej. Zamiast tego przyjdzie pora, aby skupić się na zupełnie nowym hobby.

Nowe zdjęcia z planu "Barw szczęścia". Lea i kurier Michał

Oficjalne profile "Barw szczęścia" w mediach społecznościowych udostępniły najnowsze kadry z planu zdjęciowego. Na opublikowanych fotografiach zaprezentowano Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Natalię, obok których pozują nowi członkowie obsady. Pojawił się tam kurier Michał (w tej roli Gamou Fall), który odegra ważną rolę w życiu Zwoleńskiej. Towarzyszy im również tajemnicza dziewczynka, w której fani natychmiast rozpoznali starszą Leę.

„- Praca na planie wre, a uśmiechy nie schodzą nam z twarzy! 😁🎬 Przesyłamy Wam mnóstwo pozytywnej energii od naszej serialowej ekipy. Jak widzicie, w tym składzie pojawił się ktoś nowy... 👀 Już teraz nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekty naszych wspólnych scen! Wracamy z nowymi odcinkami już we wrześniu☀️🍂 #barwyszczęścia” – napisali przedstawiciele produkcji.

„- Nowy facet, nowa Lea, bo tamta nic nie mówiła i była sztuczna fajnie” – skomentowała jedna z fanek pod opublikowanym materiałem.

Entuzjazm miłośników formatu jest w pełni uzasadniony. Przerwa wakacyjna przyniesie Lei nie tylko nowy wygląd i zupełnie inną dawkę ekranowej energii. Scenarzyści zaplanowali dla córki Natalii znacznie szerszy rozwój postaci, wykraczający poza samą zmianę odtwórczyni roli.

Młoda Zwoleńska odkryje w sobie pasję do sportu i zasili szeregi piłkarskiego klubu Start Falenica. Drużyna ta była wcześniej zarządzana przez Darka (Andrzej Niemyt). Taki obrót spraw może zwiastować powrót Janickiego na ekrany, bądź oznaczać, że dziewczynka trafi pod opiekę nowego szkoleniowca, który przejął schedę po bohaterze.

Lea akceptuje nowego partnera matki. Zastępstwo za Cezarego w "Barwach szczęścia"

Jak wynika z najnowszych informacji, po wakacjach widzowie zaobserwują pozytywne relacje między Leą, a nowym wybrankiem jej matki. Mężczyzna ten zajmie u boku Natalii miejsce Cezarego (Marcel Opaliński). Dziewczynka wcześniej bardzo przeżywała rozstanie z przybranym ojcem, jednak nowe odcinki pokażą, że powoli otrząsnęła się po tym trudnym doświadczeniu.

Kurier Michał błyskawicznie złapie wspólny język z młodą Zwoleńską, pomyślnie zdając tym samym najważniejszy test. Dobry kontakt córki z nowym partnerem będzie dla Natalii wyjątkowo cenny. Wszystko wskazuje na to, że po wakacyjnej przerwie cała trójka ma ogromne szanse na stworzenie zgranej i szczęśliwej rodziny.