Turniej ATP w Halle. Z kim Hubert Hurkacz zagra w drugiej rundzie?

Pewne zwycięstwo w turnieju ATP

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzył się z trzynastym w rankingu Andriejem Rublowem. Dwudziestodziewięcioletni Polak od początku kontrolował przebieg gry na trawiastym korcie i wygrał pierwszą partię do trzech. W drugim secie również dominował, oddając rywalowi zaledwie dwa gemy. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:2 dla polskiego zawodnika. Tym samym poprawił on bilans bezpośrednich konfrontacji z Rosjaninem na pięć do dwóch.

Kluczem do wygranej okazał się znakomicie funkcjonujący serwis reprezentanta Polski. Posłał on aż jedenaście asów serwisowych i popełnił zaledwie jeden podwójny błąd. Dodatkowo po pierwszym podaniu tenisista z Wrocławia wygrał dziewięćdziesiąt procent wszystkich akcji. W gemach przy swoim serwisie oddał dwudziestoośmioletniemu Rublowowi tylko siedem punktów. Z kolei rozstawiony z numerem ósmym przeciwnik zaserwował pięć asów i zaliczył jedenaście podwójnych błędów serwisowych.

Z kim zagra Hubert Hurkacz?

Po spadku na sto trzecie miejsce w światowym rankingu korty trawiaste w Niemczech okazały się przestrzenią do dobrego wejścia w turniej. Zmagania w Halle od zawsze należą do najbardziej udanych imprez tenisisty z Wrocławia. W 2022 roku triumfował w całej rywalizacji, prezentując wysoką skuteczność. Z kolei dwa lata temu dotarł do finału tych zawodów. Wówczas w decydującym starciu musiał ostatecznie uznać wyższość włoskiego zawodnika Jannika Sinnera.

W drugiej rundzie, która jest jednocześnie jedną ósmą finału, rywalem Polaka będzie Daniel Altmaier. Reprezentant gospodarzy zajmuje obecnie osiemdziesiąte trzecie miejsce w klasyfikacji ATP. Będzie to już trzecie bezpośrednie starcie obu tenisistów na zawodowych kortach. W poprzednich spotkaniach zawsze górą był gracz z Polski. Pokonał on Niemca podczas poznańskiego Challengera w 2019 roku oraz na madryckich kortach w 2024 roku.