Awantura o zdjęcia Cristiano Ronaldo. Fani oskarżają go o retusz, w sieci burza

Fotografie wypoczywającego na amerykańskiej plaży Cristiano Ronaldo stały się powodem ożywionych dyskusji, a część kibiców wprost zarzuciła mu sztuczne poprawianie wyglądu w programach graficznych.

w programach graficznych. Jeden z reprezentantów Portugalii szybko zareagował na te oskarżenia, zapewniając o prawdziwości imponującej formy 41-latka i nazywając go wzorem do naśladowania.

i nazywając go wzorem do naśladowania. Już niebawem portugalska kadra rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata, a sam zawodnik ze spokojem podchodzi do pytań o swoją dyspozycję.

Vitinha reaguje na komentarze o Ronaldo. "To nie Photoshop"

Obecnie reprezentacja Portugalii przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie trenuje przed nadchodzącym mundialem. W wolnej chwili Cristiano Ronaldo i kilku innych graczy, w tym Vitinha, wybrali się na plażę w Palm Beach, by chwilę odpocząć. Do sieci błyskawicznie trafiły ujęcia z tego wyjścia, a uwaga internautów skupiła się na niesamowitym ciele doświadczonego snajpera. Wielu komentujących uznało, że takie mięśnie w tym wieku to zasługa cyfrowej obróbki, a nie rygorystycznych ćwiczeń.

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- Mogę wam zagwarantować, że to nie Photoshop, on naprawdę tak wygląda. To niewiarygodne, że ma taką sylwetkę w wieku 41 lat. Ja mam 26 i tak nie wyglądam - stwierdził Vitinha.

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Kolega z boiska zaznaczył również, że profesjonalne podejście gwiazdora motywuje całe otoczenie.

- To tylko kolejny dowód na to, jak bardzo jest oddany i jak ważne jest dla niego bycie w dobrej formie. To wzór zarówno dla młodszych, jak i starszych - podkreślił pomocnik.

Cristiano Ronaldo spokojny o formę przed mistrzostwami świata

Od samego początku swojej kariery słynny Portugalczyk słynie z niebywałego poświęcenia na treningach. Zawodnik, który lada moment zagra na swoich szóstych mistrzostwach świata (dołączając do Lionela Messiego), zupełnie nie przejmuje się wątpliwościami dotyczącymi jego dyspozycji. Podczas jednego ze spotkań z mediami, został zapytany o aktualną kondycję i odpowiedział z charakterystycznym dla siebie spokojem.

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- Z formą fizyczną wszystko w porządku. Nie widzieliście moich meczów? - pytał z uśmiechem Ronaldo.

Turniejowa rywalizacja dla Portugalii wystartuje już w środę, 17 czerwca. O godzinie 19:00 naszego czasu ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zagra przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Ten pojedynek otworzy im drogę do walki o najwyższe laury na mundialu.