Domowy sposób na hortensje. Zabezpiecz krzewy przed upałem

Wysokie temperatury oraz intensywne promieniowanie słoneczne w okresie letnim dewastują hortensje, doprowadzając do ich usychania, bolesnych poparzeń i utraty okazałych kwiatostanów.

Wzmocnienie krzewów ułatwia banalny patent w postaci fusów z kawy, które zastosowane we właściwym czasie doskonale chronią roślinę przed upałami.

Właściwe wykorzystanie tego powszechnego, naturalnego nawozu gwarantuje, że hortensje utrzymają znakomitą kondycję i imponujący wygląd nawet podczas największych skwarów.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Nawożenie hortensji w sezonie letnim. Sposób na obfite kwitnienie krzewów

Choć hortensje stanowią wyjątkową ozdobę wielu polskich posesji w miesiącach letnich, są niezwykle wrażliwe na trudne warunki atmosferyczne. Ekstremalnie wysokie temperatury oraz ostre słońce drastycznie osłabiają te kwitnące krzewy. Największe zagrożenie stanowi południowe nasłonecznienie, które bezpośrednio wywołuje poparzenia pąków i liści, widoczne jako rozległe, brązowe uszkodzenia tkanek. Ponadto z powodu żaru woda znacznie szybciej ulatnia się z płatków oraz ulistnienia, co w przypadku niedoborów wilgoci błyskawicznie skutkuje więdnięciem i całkowitym zasychaniem rośliny. Okazy rozkwitające podczas fali gorąca bardzo szybko tracą swój atrakcyjny wygląd i wcześnie przekwitają. Termiczny stres u hortensji drastycznie obniża ich naturalną odporność, torując drogę inwazjom szkodników i niebezpiecznym chorobom. Aby temu zapobiec, absolutnie konieczne jest nie tylko zintensyfikowane podlewanie i osłanianie roślin przed bezpośrednimi promieniami słońca, ale również wdrożenie odpowiednio zbilansowanego, dodatkowego nawożenia.

Fusy z kawy pod hortensje. Zabezpiecz krzewy na czas fali gorąca

W walce z trudnymi warunkami doskonale sprawdza się nawóz do hortensji pozyskany ze zwykłych fusów po zaparzonej kawie. Kluczowe jest jednak, by ten pielęgnacyjny zabieg przeprowadzić jeszcze przed nadejściem fali upałów, ponieważ nadmiar uwalnianego azotu w trakcie skrajnych temperatur mógłby mocno zaszkodzić roślinie. Całkowicie niewłaściwe jest sypanie grubej warstwy mokrych resztek z kawy bezpośrednio na ziemię pod krzewami. Takie nieostrożne działanie powoduje natychmiastowe powstanie zbitej, twardej powłoki, która całkowicie blokuje dostęp tlenu oraz wody do korzeni, a dodatkowo bardzo silnie stymuluje rozwój pleśni. Zamiast tego należy rozsypać bardzo cienką, maksymalnie centymetrową warstwę tego domowego nawozu dookoła rośliny, stanowczo omijając sam pień. Na koniec rozsypane resztki po kawie trzeba dokładnie przykryć grubszą powłoką z tradycyjnego mulczu, takiego jak słoma, zrębki z drewna albo kora sosnowa.

Działanie nawozu z kawy. Jak wpływa na rozwój hortensji?

Fusy z kawy to genialne źródło materii organicznej, które niezwykle skutecznie poprawia ogólną strukturę gleby, zwiększając jednocześnie jej napowietrzenie oraz cenną zdolność do magazynowania wody. Taka właściwość podłoża ma absolutnie fundamentalne znaczenie w trakcie długotrwałej suszy i morderczych upałów. Z zastosowanego nawozu tworzy się użyteczna bariera ochronna, która drastycznie ogranicza ucieczkę wilgoci z powierzchni ziemi i chroni cały układ korzeniowy przed śmiertelnym przegrzaniem. Z biegiem czasu kawowe fusy będą stopniowo ulegać naturalnemu rozkładowi, systematycznie dostarczając roślinie życiodajnego azotu oraz wielu innych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju składników organicznych.

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