Klemens znowu zawalczy o Natalię w "Barwach szczęścia"? Na horyzoncie pojawi się nowy rywal

Nowy bohater w "Barwach szczęścia". Kurier Michał zbliży się do Natalii

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, po letniej przerwie życiorys Natalii w "Barwach szczęścia" nabierze zupełnie nowych kształtów. Zwoleńska zdecyduje się na radykalne kroki po zakończeniu związku z Cezarym, co zaowocuje nie tylko świeżą fryzurą, ale również zmianą dotychczasowej kancelarii. Ten reset przyciągnie w jej otoczenie intrygującą postać, z którą prawniczka szybko nawiąże bliższy kontakt. Będzie to kurier Michał, który zacznie regularnie i niezwykle często odwiedzać nową siedzibę mecenas, stając się istotnym elementem jej poukładanej na nowo codzienności.

Rozwój tych wydarzeń nie umknie uwadze Klemensa, który wciąż pozostaje bliskim współpracownikiem Natalii. Choć miejsce świadczenia usług prawniczych uległo zmianie, zgrany zespół nadal tworzy niezastąpiona Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz), pomagająca mecenasom. Szybko okaże się, że wizyty kuriera Michała w biurze mają drugie dno, a sam dostawca jest ewidentnie zafascynowany urokiem osobistym Zwoleńskiej, co najprawdopodobniej mocno ugodzi w dumę Klemensa, wywołując u niego dobrze znane uczucie ukłucia zazdrości.

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Odtwórca roli Klemensa, Sebastian Perdek, zamieścił niedawno w mediach społecznościowych wymowną fotografię z Marią Dejmek, zrobioną podczas kręcenia najnowszych odcinków. Aktor opatrzył zdjęcie bardzo sugestywnym opisem, który może wskazywać na odrodzenie się jego dawnych zamiarów względem telewizyjnej wspólniczki.

Przypomnijmy, że mecenas próbował już kiedyś zdobyć serce prawniczki, jednak jego starania zakończyły się bolesnym fiaskiem, gdyż Zwoleńska traktowała go wyłącznie jak dobrego kolegę z pracy.

„- Stara miłość nie rdzewieje 🧡🧡🧡 Czy coś mogłoby ich łączyć? Serdeczności z planu serialu @barwyszczescia.official Od Klemensa i Natalii ❤️”

Biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami nowy sezon, rodzą się pytania o rozwój tej skomplikowanej relacji. Obecność Michała na horyzoncie z pewnością nie ułatwi sprawy Klemensowi, który może ponownie narazić się na dotkliwe odrzucenie ze strony kobiety. Niewykluczone jednak, że scenarzyści przygotowali zupełnie nieoczekiwany zwrot akcji i Górecki wreszcie dopnie swego.

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Wszystko wskazuje na to, że jesienne odcinki serialu nie przyniosą Klemensowi upragnionego przełomu w sferze uczuciowej. Pojawienie się przebojowego Michała ewidentnie przekreśla szanse Góreckiego, ponieważ Natalia wyraźnie skieruje swoje zainteresowanie w stronę nowego mężczyzny. Prawniczka nadal konsekwentnie będzie traktować swojego wspólnika wyłącznie w kategoriach wieloletniej przyjaźni, o czym świadczy chociażby fakt, że nie szukała u niego pocieszenia natychmiast po burzliwym rozstaniu z Cezarym.

Trudno zatem oczekiwać, że Górecki nagle stanie się obiektem westchnień Zwoleńskiej. Sympatycy telenoweli również dostrzegają tę dynamikę i w internetowych dyskusjach chętnie typują, że to właśnie Michał zostanie nowym partnerem mecenas. Widzowie jednoznacznie oceniają, że dla Klemensa zarezerwowano jedynie tak zwaną strefę przyjacielską.

„- Myślę, że ona może coś stworzyć: »z tym nowym« 😍 🧸;”

„- Oby ich przyjaźń trwała nadal.”