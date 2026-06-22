Niewierny Artur z "M jak miłość" nie odpuszcza. Będzie gorąco w domu w Grabinie

Artur Rogowski nie opuści domu w Grabinie? Zdjęcia zdradzają plany twórców

Najnowsze fotografie z planu „M jak miłość” wskazują, że pomimo gorącego romansu z Joanną, Artur najprawdopodobniej nie opuści od razu domu w Grabinie. Na jednym z ujęć widać Roberta Moskwę z nieodłączną teczką, w której jego postać zazwyczaj nosi dokumenty. To może sugerować, że niewierny mąż wciąż będzie dzielił dach z Marysią i to właśnie stamtąd każdego ranka uda się do lokalnej przychodni.

Wspólne funkcjonowanie pod jednym dachem po ujawnieniu romansu z pewnością będzie dla Rogowskich niezwykle wyczerpujące. Koniec wieloletniego związku to długotrwały proces, a przymusowe mieszkanie razem gwarantuje lawinę gorzkich dyskusji. Niewykluczone oczywiście, że z biegiem czasu lekarz przeprowadzi się do Joanny. Jego nowa wybranka dysponuje przestronnym domem, w którym bez trudu znaleźliby dla siebie przestrzeń. Taka decyzja oznaczałaby ostateczne odcięcie się od przeszłości i rozpoczęcie zupełnie nowego etapu u boku młodszej kobiety.

Rogowski wprowadzi się do nowej kochanki? Przeprowadzka z Grabiny wciąż pod znakiem zapytania

Obecnie nic nie wskazuje na to, by Artur miał w planach błyskawiczną przeprowadzkę do Joanny. Ich relacja to świeża sprawa, a Rogowski, pomimo swoich występków, nadal pozostaje członkiem klanu Mostowiaków. Dlatego też jego ciągła obecność w Grabinie będzie generować sporo chaosu i konfliktów. Choć wydawałoby się, że po takim ciosie powinien po prostu odejść w cień, scenarzyści mają wobec niego inne plany. Lekarz wciąż będzie ingerował w codzienność Marysi, co zwiastuje kolejne, niezwykle trudne konfrontacje.

Marysia z "M jak miłość" znajdzie pocieszenie po zdradzie Artura?

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy na drodze zdradzonej żony stanie zupełnie nowy mężczyzna. Do obsady hitowego serialu TVP dołącza właśnie Marcin Kwaśny, a wspólne kadry z Małgorzatą Pieńkowską zdążyły już rozpalić wyobraźnię fanów. Prawdopodobnie to właśnie jego postać okaże się dla załamanej Marysi prawdziwą opoką w trudnych chwilach. Niezależnie od tego, czy Artur ostatecznie wybierze życie z Joanną, jego decyzje wciąż będą odbijać się echem w rodzinie. Temat niewiernego męża z pewnością zdominuje rozmowy w domu w Grabinie przez długie tygodnie.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!