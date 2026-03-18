Nietypowa sytuacja w "Va Banque"! Widzowie teleturnieju nie mogli uwierzyć

Program "Va Banque" zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w prowadzeniu Przemysława Babiarza. Aktualnie jego gospodarzem jest prezenter Radosław Kotarski, a teleturniej niedawno świętował tysiąc odcinków. Tuż po tym kamieniu milowym doszło do zaskakującej sytuacji. Produkcja programu TVP w zapowiedziach odcinka podkreśliła, że przez ponad tysiąc wyemitowanych odcinków "Va Banque" nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby... wszyscy uczestnicy nosili to samo imię.

"Va Banque" ze zbiegiem okoliczności, jakich mało

Przed emisją odcinka nr 1028 ekipa programu zaskoczyła widzów w mediach społecznościowych. Zapowiadając emisję nowego epizodu "Va Banque", zdradzono, że przed wszystkimi trzema pulpitami stanęli uczestnicy o tym samym imieniu. Zawodnicy podpisali się zatem jako... "Paweł I", "Paweł II" i "Paweł III". Jak czytamy, to pierwszy taki zbieg okoliczności w historii polskiej wersji teleturnieju. Z kolei wystąpienie w tym samym odcinku dwóch osób dzielących to samo imię przydarzyło się póki co 68 razy. Komentujący na facebookowym profilu "Va Banque" nie kryli zdumienia oraz rozbawienia, a niektórzy przypomnieli, że trzech uczestników o tym samym imieniu spotkało się kilkakrotnie na planie programu "Jeden z dziesięciu".

ZOBACZ TEŻ: Eurowizja dla Młodych Muzyków 2026. Wiemy, co z Polską! Kto będzie nas reprezentować?

Pan Paweł pokonał panów Pawłów i skompletował niezłą sumkę

W rozgrywce uczestniczyło trzech Pawłów: energetyk z Bukowca, inżynier oprogramowania z Bochni i menedżer zespołu bankowego z Krakowa. To ostatni z panów pokonał swoich imienników i zainkasował za tą wygraną 12 700 złotych. Po zsumowaniu ze zwycięstwami w poprzednich odcinkach "Va Banque" łącznie zebrał już 31 500 złotych. Zagadka finałowa tym razem brzmiała: "ta zatoka, nazywana 'śródziemnomorskim fiordem', leży w Czarnogórze".

"Va Banque" - o programie

"Va Banque" to teleturniej, który od lat utrzymuje się w czołówce popularności, przyciągając przed ekrany szerokie grono widzów. Jego sukces opiera się na kilku kluczowych elementach. Po pierwsze, formuła programu, oparta na odpowiadaniu z różnych dziedzin wiedzy w formie pytań, jest oryginalna i tym samym bardzo angażująca. Uczestnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą z różnych dziedzin, ale także strategią i umiejętnością podejmowania ryzyka, co sprawia, że rozgrywka jest dynamiczna i pełna napięcia. Program prowadzi Radek Kotarski.

