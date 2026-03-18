Szokujący odcinek 1921. Artur okłamie Marysię i pobiegnie prosto do Joanny

Emocje sięgają zenitu. Rogowski nie potrafi zapomnieć o Dobrzańskiej w 1921 odcinku "M jak miłość"

W najnowszej odsłonie produkcji "M jak miłość" Artur kompletnie zatraci głowę dla Joanny. Uczucie okaże się na tyle silne, że lekarz nie będzie w stanie cieszyć się własnymi urodzinami. Choć koleżanka zdąży już poprosić go o wsparcie przy awarii hydraulicznej i podziękować w pracy, to dla niego to wciąż będzie mało. Atrakcyjna kobieta zacznie nawiedzać go nawet w snach.

Obsesja na punkcie Dobrzańskiej doprowadzi do tego, że w 1921. odcinku serialu Rogowski nie zniesie dłuższego rozstania. Z tego powodu zdecyduje się potajemnie opuścić własną uroczystość urodzinową. Mimo wcześniejszych spotkań tego samego dnia, lekarz uzna, że musi spędzić ten szczególny czas właśnie z nią.

Zaskakujące spotkanie w 1921 odcinku "M jak miłość". Artur okłamuje Marysię

Początkowo w 1921. odcinku "M jak miłość" Artur spróbuje ukryć się w kuchni. Zaniepokojona zniknięciem męża Marysia szybko go jednak odnajdzie. Zdesperowany Rogowski podejmie decyzję o ucieczce. Zanim zniknie, sprzeda żonie perfidne kłamstwo, twierdząc, że pilnie wzywa go pacjent. W rzeczywistości jego celem będzie dom Joanny.

- Artur, wszystko w porządku? - spyta go Marysia.

- Muszę do pacjenta - wyjaśni jej Artur.

Niedługo potem w 1921. odcinku "M jak miłość" Rogowski znajdzie się przed drzwiami mieszkania Dobrzańskiej. Kobieta akurat będzie w trakcie wieczornej kąpieli. Słysząc pukanie, postanowi sprawdzić, kto przyszedł o tak nietypowej porze. Widok Artura wprawi ją w ogromne zdumienie, ponieważ nie umawiali się na to spotkanie.

- A co ty tutaj robisz? - spyta go zdziwiona Joanna.

Czy dojdzie do zdrady w 1921 odcinku "M jak miłość"? Widok Joanny zapiera dech

W 1921. odcinku "M jak miłość" Dobrzańska nie od razu usłyszy wyjaśnienia. Rogowskiego całkowicie zamuruje widok koleżanki, która stanie w drzwiach odziana jedynie w szlafrok i z ręcznikiem na głowie. Ten niecodzienny strój jeszcze bardziej rozpali jego wyobraźnię. Zdecydowanym krokiem przekroczy próg mieszkania, a Joanna bez oporów go wpuści, ignorując wcześniejsze ostrzeżenia Agnes (Amanda Mincewicz).

Fani zadają sobie mnóstwo pytań o dalszy rozwój wydarzeń w 1921. odcinku "M jak miłość". Czy to spotkanie będzie początkiem romansu? Czy Artur ulegnie żądzom i zbliży się do Joanny, która wydaje się nie mieć nic przeciwko? Widzowie wkrótce przekonają się, czy małżeństwo z Marysią zawiśnie na włosku.