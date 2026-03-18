Marek Papszun zniknął z treningów Legii Warszawa. Znamy powód przed arcyważnym meczem z Rakowem

Marek Papszun chory. Jest oficjalny komunikat Legii Warszawa

W środowe popołudnie stołeczny klub przekazał niepokojące informacje, dotyczące zdrowia szkoleniowca pierwszej drużyny. Marek Papszun zmaga się z infekcją, przez co zmuszony jest opuścić najbliższe treningi swojego zespołu. Legia Warszawa w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła absencję doświadczonego trenera, który nie będzie mógł osobiście nadzorować przygotowań do kluczowego spotkania z Rakowem Częstochowa.

- W wyniku infekcji trener Marek Papszun nie będzie obecny na treningach przez kilka dni. Jednocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem, żeby zachować ciągłość przygotowań drużyny - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez klub.

Pomimo nagłych problemów zdrowotnych szkoleniowca, władze Legii starają się tonować nastroje. W opublikowanym komunikacie zaznaczono, że nieobecność Papszuna na treningach nie powinna wykluczyć jego udziału w niedzielnym spotkaniu. Klub podkreśla, że cała drużyna życzy trenerowi szybkiego powrotu do zdrowia i wierzy, że to on poprowadzi zespół z ławki rezerwowych w arcyważnym starciu z ekipą "Medalików".

Walka o życie w Ekstraklasie. Legia Warszawa w strefie spadkowej

Problemy zdrowotne trenera spadły na Legię Warszawa w najgorszym z możliwych momentów. Klub ze stolicy toczy właśnie zażartą walkę o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z zaledwie 29 punktami na koncie, "Wojskowi" zajmują obecnie 16. pozycję, co oznacza, że znajdują się w strefie spadkowej. W tej sytuacji każdy punkt jest dla nich na wagę złota.

Już w niedzielę, 22 marca, przed Legią Warszawa niezwykle trudne wyzwanie. Zmierzą się bowiem z piątym w tabeli Rakowem Częstochowa, który zgromadził dotąd 37 oczek. Brak Marka Papszuna na ławce trenerskiej w tak istotnym meczu byłby potężnym ciosem dla całej drużyny, która pilnie potrzebuje wsparcia w batalii o utrzymanie. Fani stołecznego klubu liczą, że najgorszy scenariusz się nie zrealizuje, a szkoleniowiec zdoła wrócić do zdrowia na czas.

