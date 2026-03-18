Iga Świątek kontra Magda Linette. W tle pojedynek mentorek na Miami Open

kStarcie polskich gwiazd w Miami. Świątek i Linette zmierzą się na lorcie

W turnieju Miami Open dojdzie do pasjonującego starcia między Igą Świątek a Magdą Linette .

. Rywalizacja na korcie będzie również nieoficjalnym pojedynkiem ich mentorek – Darii Abramowicz i Agnieszki Radwańskiej .

. Kibice zastanawiają się, czy Iga Świątek, korzystająca ze wsparcia swojej psycholożki, zdoła odeprzeć taktykę przygotowaną przez Agnieszkę Radwańską dla swojej podopiecznej.

Już po ogłoszeniu drabinki turniejowej Miami Open kibice ostrzyli sobie zęby na potencjalne starcie dwóch reprezentantek Polski w drugiej rundzie zawodów. Aby jednak do tego doszło, Magda Linette musiała najpierw uporać się z Warwarą Graczową. W spotkaniu, które było przerywane przez opady deszczu, tenisistka z Poznania ostatecznie triumfowała 2:6, 6:2, 6:0, zapewniając sobie tym samym pojedynek z Igą Świątek.

Iga Świątek vs Magda Linette: Historia bezpośrednich spotkań

Będzie to zaledwie drugi oficjalny mecz Igi Świątek i Magdy Linette w cyklu WTA. Pierwszy raz zmierzyły się na korcie w październiku 2023 roku podczas turnieju w Pekinie. Tamto spotkanie miało zdecydowanie jednostronny przebieg, a Iga Świątek bez większych problemów pokonała Magdę Linette 6:1, 6:1. Starsza z Polek najwyraźniej nie miała wtedy dobrego dnia i nie potrafiła nawiązać wyrównanej walki z rodaczką.

Agnieszka Radwańska w narożniku Linette. Czy jej taktyka zaskoczy Świątek?

Wielu kibiców zadaje sobie pytanie, czy nadchodzące spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Magdą Linette będzie bardziej zacięte niż ich poprzedni pojedynek. Dodatkowych emocji tej rywalizacji dodaje fakt, że Poznaniankę podczas turnieju na Florydzie wspiera Agnieszka Radwańska. Była znakomita polska tenisistka, która w 2012 roku triumfowała w Miami Open, pełni obecnie rolę konsultantki w sztabie Linette. Biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie i zmysł taktyczny Krakowianki, można się spodziewać, że przygotuje ona doskonały plan na ten mecz. Niewiadomą pozostaje jednak to, w jakim stopniu Linette zdoła go zrealizować w konfrontacji ze Świątek.

Daria Abramowicz pod presją. Kibice będą bacznie obserwować zachowanie Świątek

Z kolei o odpowiednie przygotowanie mentalne Igi Świątek tradycyjnie zadba jej psycholożka, Daria Abramowicz, której rola w sztabie tenisistki budzi ostatnio sporo emocji. W związku z ostatnimi niepowodzeniami sportowymi, po raz kolejny spotkała się z falą krytyki ze strony fanów i obserwatorów tenisa. W rezultacie postawa i zachowanie Igi Świątek podczas najbliższych meczów z pewnością będą poddawane jeszcze wnikliwszej ocenie ze strony środowiska tenisowego.