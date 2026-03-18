Krzysztof Ibisz wkracza na "Farmę". Zaskakujące wyzwanie dla uczestników programu

Krzysztof Ibisz dołącza do uczestników "Farmy"

Nadchodzący dzień przyniesie mieszkańcom gospodarstwa niespodziewaną wizytę. Krzysztof Ibisz pojawi się na Farmie, natychmiast przykuwając uwagę wszystkich uczestników. Znany prezenter nie tylko zaskoczy swoją obecnością w tym nietypowym miejscu, ale też błyskawicznie nawiąże kontakt z Farmerami, angażując ich w przygotowaną specjalnie na tę okazję aktywność.

Gospodarz popularnej „Awantury o kasę” będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku – z dala od oślepiających świateł reflektorów i klimatyzowanego studia. Poprosi on zebranych uczestników o wsparcie w spełnieniu jednego ze swoich marzeń, co szybko przerodzi się w początek niecodziennego wyzwania. Choć początkowo cała sytuacja może wydawać się jedynie lekką i przyjemną rozrywką, na Farmie z zasady nic nie jest do końca oczywiste.

Nietypowy pojedynek i narastające napięcia

Wszyscy obecni Farmerzy staną do specjalnie zaaranżowanego pojedynku, który pozwoli im chociaż na krótką chwilę zapomnieć o trudach codziennych obowiązków. Stawką w tej rywalizacji będzie zupełnie nietypowe trofeum, jakiego historia programu jeszcze nie widziała. Zmagania dostarczą wielu emocji, skutecznie, choć jedynie na moment, łagodząc napiętą atmosferę panującą w grupie.

Po tym krótkim okresie rozluźnienia uczestnicy będą musieli szybko wrócić do prozy życia na wsi. W gospodarstwie ponownie zaczną iskrzyć konflikty – jedna z rywalizujących Farmerek stanie się obiektem ostrej krytyki, a między pozostałymi uczestnikami zacznie wyraźnie narastać cicha, ale zacięta rywalizacja. Każda podjęta w tym czasie decyzja może mieć kluczowy wpływ na dalszy przebieg i ostateczny wynik gry.

Samo pojawienie się Krzysztofa Ibisza wywoła niemałe poruszenie, rodząc jednocześnie pytania o to, czy i jak jego krótka obecność wpłynie na skomplikowane relacje w grupie. Jednego można być pewnym – na Farmie po raz kolejny zrobi się naprawdę gorąco, a nagromadzone emocje z pewnością nie opadną jeszcze przez długi czas.

"Farma 5" – gdzie obejrzeć nowe odcinki?

Najnowsze epizody programu „Farma” emitowane są regularnie, od poniedziałku do piątku, na antenie telewizji Polsat. Transmisja od poniedziałku do czwartku zaplanowana jest na godzinę 20:30, z kolei w piątki widzowie mogą śledzić losy uczestników nieco wcześniej, bo już o godzinie 19:55.