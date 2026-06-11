Niespodziewany zwrot akcji w "Na dobre i na złe". Blanka i Mario znowu wylądują w łóżku

Ostra kłótnia Blanki i Mario w 996. odcinku "Na dobre i na złe"

Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, początek nowego sezonu zagwarantuje widzom potężną dawkę skrajnych emocji. Wszystko rozpocznie się od momentu, w którym Mario pojawi się w mieszkaniu swojej żony z wyraźnymi śladami pobicia na ciele. Lekarka natychmiast uzna, że jej mąż ponownie wplątał się w niebezpieczne porachunki przestępcze. Mężczyzna będzie usilnie próbował udowodnić, że obrażenia są wyłącznie efektem intensywnego treningu kickboxingu, ale jego partnerka pozostanie całkowicie głucha na te racjonalne tłumaczenia.

Ostra wymiana zdań między Milewskimi zakończy się wyjściem zdenerwowanej lekarki do szpitala, podczas gdy opieka nad małą Ninką, graną przez Ritę Sobocińską, spadnie na barki jej ojca. Wykonywanie obowiązków zawodowych nie uciszy jednak myśli o wcześniejszej awanturze. Kobieta nadal będzie oceniać swojego partnera przez pryzmat jego dawnych przewinień, całkowicie ignorując ogromną przemianę, jaką przeszedł w ostatnim czasie. Ten chłodny dystans utrzyma się jednak tylko do godzin popołudniowych w 996. epizodzie uwielbianego przez Polaków formatu.

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Przełom w relacji Milewskich z "Na dobre i na złe" po powrocie z pracy

Sytuacja ulegnie radykalnej zmianie zaraz po tym, jak główna bohaterka ponownie przekroczy próg swojego mieszkania. Kobieta dokładnie przemyśli poranne argumenty męża i ostatecznie spojrzy na jego starania ze znacznie większą wyrozumiałością. Lekarka postanowi oddzielić grubą kreską trudną przeszłość i skupić się na budowaniu teraźniejszości. Dodatkowym argumentem na korzyść mężczyzny będzie fakt, że bez najmniejszego problemu zaopiekuje się on dzieckiem, gdy jego partnerka będzie zmuszona przedłużyć swój dyżur w leśnogórskim szpitalu.

W 996. odsłonie telewizyjnego hitu widzowie zobaczą w końcu szczerą i pozbawioną krzyków rozmowę małżonków. Lekarka doceni ogromne zaangażowanie partnera w wychowywanie ich wspólnej córki, co ostatecznie przełamie budowany od dłuższego czasu dystans i doprowadzi do ich fizycznego zbliżenia. Mario wciąż będzie darzyć swoją wybrankę głębokim uczuciem i nie będzie zamierzał rozpamiętywać porannych oskarżeń, dlatego bardzo szybko zapomni o bolesnych słowach, które usłyszał kilka godzin wcześniej z ust ukochanej żony.

Poważny kryzys Blanki i Mario w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"

Pomimo wspólnie spędzonych chwil pełnych namiętności, młoda matka nadal nie będzie gotowa na składanie jakichkolwiek wiążących obietnic dotyczących wspólnej przyszłości. Lekarka wyraźnie zakomunikuje, że woli obserwować rozwój wydarzeń w naturalnym tempie, na co zakochany w niej mężczyzna bez wahania przystanie. Fani serialu z pewnością zaczną zastanawiać się nad tym, czy ta wyjątkowa noc ostatecznie przypieczętuje pełen powrót pary do siebie i pozwoli im odbudować zniszczoną wcześniej relację.

Niestety twórcy przygotowali dla swoich bohaterów zupełnie inny, dramatyczny scenariusz na kolejne jesienne tygodnie. Chwilowy spokój w rodzinie Milewskich brutalnie przerwie ogromna tragedia, ponieważ ich mała córeczka zostanie niespodziewanie uprowadzona. Zrozpaczona i zdezorientowana matka natychmiast obwini o ten koszmar swojego męża. Lekarka będzie święcie przekonana, że za zniknięciem Ninki stoi bezwzględny porywacz z przestępczej przeszłości Mario. Przyszłość ich trudnego małżeństwa ponownie zawiśnie na włosku.