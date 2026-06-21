Pres Toruń deklasuje Motor Lublin. Szokujący wynik rewanżu

Sensacyjne zwycięstwo gospodarzy

Drużyna Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w wielkim stylu pokonała Orlen Oil Motor Lublin 61:29. Gospodarze odrobili stratę z pierwszego meczu, w którym przegrali 34:56. Dzięki tak wysokiej wygranej zdobyli również bezcenny punkt bonusowy.

Znakomite zawody odjechali liderzy toruńskiego zespołu. Emil Sajfutdinow wywalczył komplet 12 punktów, a Patryk Dudek dołożył kolejne 12 oczek. Bardzo dobrze spisał się także Robert Lambert, który zgromadził 11 punktów.

Osamotniony lider gości

W ekipie z Lublina zdecydowanie brakowało wsparcia dla lidera. Bartosz Zmarzlik starał się walczyć z zawodnikami gospodarzy, zdobywając o ostatecznie 14 punktów, co było najlepszym wynikiem w drużynie gości. Kacper Woryna dołożył 6 punktów, a Bartosz Bańbor i Mateusz Cierniak po 4.

Rozczarowaniem w zespole Orlen Oil Motoru była postawa Martina Vaculika, który zapisał na swoim koncie tylko jeden punkt. Goście nie potrafili nawiązać równorzędnej walki z doskonale dysponowanymi rywalami z Torunia na ich domowym torze.