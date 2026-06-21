"Ród smoka". Ile odcinków liczy 3. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Trzeci sezon "Rodu smoka" wystartował. Pierwszy odcinek jest już dostępny w HBO Max i zaczynamy z naprawdę grubej rury, bo od Bitwy w Gardzieli - jednego z największych morskich starć w historii Siedmiu Królestw Westeros.

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"Ród smoka" - co się wydarzy w 3. sezonie?

W teorii "Ród smoka" adaptuje książkę "Ogień i krew" autorstwa George'a R. R. Martina, ale twórcy serialu tak znacząco odbiegli od wydarzeń z pierwowzoru, że na próżno szukać tu zgodności. Ryan Condal (showrunner) snuje tu już własną opowieść, w której zobaczymy wybuch wojny totalnej - w trzecim sezonie zapowiedziano dwie duże sceny batalistyczne i "dwie i pół mniejszych". Poznamy też nowych bohaterów, w tym ser Rodericka Dustina (w tej roli Tommy Flanagan), ser Ormunda Hightowera (James Norton) i księcia Daerona Targaryena, najmłodszego z synów Alicent Hightower (Olivia Cooke),

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"Ród smoka" - obsada 3. sezonu

W rolach głównych powracają Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen, Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen, Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower oraz Ewan Mitchell jako książę Aemond Targaryen, a na ekranie partnerują im m.in. Steve Toussaint jako Corlys Velaryon, Rhys Ifans jako ser Otto Hightower, Fabien Frankel jako ser Criston Cole, Sonoya Mizuno jako Mysaria oraz Harry Collett jako książę Jacaerys Velaryon.

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"Ród smoka", 3. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Trzeci sezon "Rodu smoka" ukazuje się w poniedziałki i liczy łącznie osiem odcinków (tym razem była to zaplanowana liczba). Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w poniedziałek 22 czerwca, a ostatni obejrzymy na początku sierpnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Ród smoka" 3. sezon, 1. odcinek - premiera 22 czerwca,

"Ród smoka" 3. sezon, 2. odcinek - premiera 28 czerwca,

"Ród smoka" 3. sezon, 3. odcinek - premiera 5 lipca,

"Ród smoka" 3. sezon, 4. odcinek - premiera 12 lipca,

"Ród smoka" 3. sezon, 5. odcinek - premiera 19 lipca,

"Ród smoka" 3. sezon, 6. odcinek - premiera 26 lipca,

"Ród smoka" 3. sezon, 7. odcinek - premiera 2 sierpnia,

"Ród smoka" 3. sezon, 8. odcinek - premiera 9 sierpnia.

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