Liga Narodów siatkarek: Polska przegrywa z Kanadą. Jak wygląda sytuacja w tabeli?

Zacięte mecze w Lidze Narodów siatkarek

Ostatnie mecze drugiej serii turniejów przyniosły wiele emocji, a aż sześć z dziewięciu spotkań rozstrzygnęło się po tie-breakach. Polskie siatkarki, po serii trzech wcześniejszych zwycięstw, musiały uznać wyższość reprezentacji Kanady. Zawodniczki z Ameryki Północnej wygrały 3:2, dzięki czemu zachowują realne szanse na pierwszy w historii awans do fazy finałowej. Mimo porażki podopieczne Stefana Lavariniego utrzymały miejsce w ścisłej czołówce tabeli.

Sporej niespodzianki doświadczyli kibice w Ankarze, gdzie reprezentacja Niemiec po dwóch i pół godzinie gry pokonała Brazylię 3:2. Dla brazylijskiego zespołu była to pierwsza porażka w tej edycji rozgrywek, co skutkowało utratą pozycji lidera. Na pierwsze miejsce awansowały Amerykanki po zwycięstwie nad Serbią 3:1. Z kolei Włoszki, które triumfowały w dwóch poprzednich edycjach, pokonały Japonię bez straty seta.

Kiedy odbędą się kolejne mecze turniejowe?

Następne turnieje Ligi Narodów siatkarek zaplanowano w terminie od 8 do 12 lipca, a mecze zostaną rozegrane w Hongkongu, Belgradzie oraz Osace. Reprezentacja Polski uda się do Japonii, gdzie zmierzy się z bardzo wymagającymi rywalkami. Przeciwniczkami biało-czerwonych będą kolejno Turcja, Stany Zjednoczone, Brazylia oraz drużyna gospodarzy. Dobre wyniki w tych spotkaniach będą kluczowe dla ostatecznego układu tabeli.

Faza zasadnicza rozgrywek składa się z trzech pełnych rund. Turniej finałowy odbędzie się w chińskim Makau i potrwa od 22 do 26 lipca. Prawo gry o ostateczne zwycięstwo wywalczy zaledwie siedem najlepszych reprezentacji wyłonionych na podstawie klasyfikacji generalnej. Ośmiozespołową stawkę uczestników finału uzupełni reprezentacja Chin, która ma zapewniony udział w charakterze gospodarza turnieju.