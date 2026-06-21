Wimbledon i wielki powrót Sereny Williams. Kiedy Amerykanka wyjdzie na kort?

Ostatnie mecze Amerykanki na światowych kortach

Po raz ostatni w zmaganiach singlowych zawodniczka zaprezentowała się 3 września 2022 roku. Przegrała wówczas z Australijką Ajlą Tomljanovic w trzeciej rundzie turnieju US Open. Od tamtego czasu rzadko gościła na zawodach. W bieżącym sezonie wystąpiła w zaledwie jednym oficjalnym meczu deblowym.

Serena Williams powalczy w turnieju, który wygrywała wcześniej aż siedmiokrotnie. Ostatni londyński triumf tej utytułowanej tenisistki miał miejsce w 2016 roku. Organizatorzy docenili jej zasługi, przyznając jej w tym roku specjalne zaproszenie. Z identyczną „dziką kartą” w brytyjskiej imprezie wystąpi także Maja Chwalińska.

Kiedy rozpocznie się tegoroczna londyńska rywalizacja?

Amerykanka jest bez wątpienia jedną z najlepszych tenisistek w całej historii tego sportu. Zawodniczka wygrała łącznie dwadzieścia trzy turnieje rangi Wielkiego Szlema. Zwyciężyła siedmiokrotnie w Australian Open, trzykrotnie we French Open i sześciokrotnie w US Open. Jej ostatnia wielkoszlemowa wygrana miała miejsce podczas zawodów w Melbourne w 2017 roku.

Najbliższa edycja prestiżowego wimbledońskiego turnieju wystartuje oficjalnie już 29 czerwca. Kibice z niecierpliwością czekają na pierwsze mecze z udziałem najważniejszych gwiazd. Tytułu w kobiecym singlu będzie broniła reprezentantka Polski, Iga Świątek. Obecność wielu znakomitych zawodniczek gwarantuje wielkie sportowe emocje.