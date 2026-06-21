Koniec epoki. Angelique Kerber ostatecznie pożegnała się z kortem, Iga Świątek reaguje

- Angelique Kerber, trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa, zagrała swoje ostatnie spotkanie.
- Pokazówka przed niemiecką publicznością była symbolicznym zamknięciem jej sportowej drogi.
- Wśród gości oklaskujących byłą liderkę rankingu znalazła się Iga Świątek, największa gwiazda tegorocznej edycji turnieju WTA 500 w Bad Homburg, którego dyrektorką jest Kerber.
Pożegnanie Angelique Kerber. Iga Świątek dziękuje mistrzyni
Angelique Kerber po raz ostatni w oficjalnym turnieju zaprezentowała się podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Reprezentująca Niemcy, ale mająca również polskie obywatelstwo tenisistka uległa w ćwierćfinale Qinwen Zheng (7:6, 4:6, 6:7). Chinka ostatecznie sięgnęła po olimpijskie złoto, po drodze wygrywając w półfinale z Igą Świątek. Tamta porażka oznaczała sportową emeryturę Kerber, jednak symboliczne pożegnanie z kibicami miało miejsce właśnie teraz w niemieckim Bad Homburg. Niemka, która jest dyrektorką tego turnieju WTA, wyszła na kort na specjalny mecz pokazowy przed pełnymi trybunami, tuż przed rozpoczęciem zmagań z udziałem obecnych gwiazd touru.
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W meczu pokazowym była rakieta numer jeden na świecie i triumfatorka trzech wielkoszlemowych imprez zmierzyła się ze swoją bliską znajomą, Aną Ivanović. Kerber wygrała z również byłą liderką WTA 6:3, 7:5. Spotkanie miało niezwykle radosny przebieg - po zakończeniu pierwszej partii Niemka zaprezentowała taniec z Andreą Petković, a także pozwalała sobie na zamiany z osobami podającymi piłki. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyła Iga Świątek, śledząc pożegnanie starszej koleżanki z trybun.
Angie, dziękuję Ci za bycie tak wielką inspiracją - zwróciła się do niej po wszystkim na Instagramie.
Chciałam pożegnać się z kibicami, to było dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj naprawdę zakończyłam karierę. Ten rozdział jest już zamknięty i mogę rozpocząć nowy - tłumaczyła z kolei Kerber.
Teraz niemiecka mistrzyni zajmie się obowiązkami organizacyjnymi podczas turnieju w Bad Homburg. Główną faworytką zawodów jest Iga Świątek, która z racji najwyższego rozstawienia nie gra w pierwszej rundzie. Liderka rankingu pozna swoją rywalkę po zakończeniu pojedynku Evy Lys z Emmą Navarro.