Koniec epoki. Angelique Kerber ostatecznie pożegnała się z kortem, Iga Świątek reaguje

Angelique Kerber, trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa, zagrała swoje ostatnie spotkanie.

Pokazówka przed niemiecką publicznością była symbolicznym zamknięciem jej sportowej drogi.

Wśród gości oklaskujących byłą liderkę rankingu znalazła się Iga Świątek, największa gwiazda tegorocznej edycji turnieju WTA 500 w Bad Homburg, którego dyrektorką jest Kerber.

Pożegnanie Angelique Kerber. Iga Świątek dziękuje mistrzyni

Angelique Kerber po raz ostatni w oficjalnym turnieju zaprezentowała się podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Reprezentująca Niemcy, ale mająca również polskie obywatelstwo tenisistka uległa w ćwierćfinale Qinwen Zheng (7:6, 4:6, 6:7). Chinka ostatecznie sięgnęła po olimpijskie złoto, po drodze wygrywając w półfinale z Igą Świątek. Tamta porażka oznaczała sportową emeryturę Kerber, jednak symboliczne pożegnanie z kibicami miało miejsce właśnie teraz w niemieckim Bad Homburg. Niemka, która jest dyrektorką tego turnieju WTA, wyszła na kort na specjalny mecz pokazowy przed pełnymi trybunami, tuż przed rozpoczęciem zmagań z udziałem obecnych gwiazd touru.

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W meczu pokazowym była rakieta numer jeden na świecie i triumfatorka trzech wielkoszlemowych imprez zmierzyła się ze swoją bliską znajomą, Aną Ivanović. Kerber wygrała z również byłą liderką WTA 6:3, 7:5. Spotkanie miało niezwykle radosny przebieg - po zakończeniu pierwszej partii Niemka zaprezentowała taniec z Andreą Petković, a także pozwalała sobie na zamiany z osobami podającymi piłki. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyła Iga Świątek, śledząc pożegnanie starszej koleżanki z trybun.

Angie, dziękuję Ci za bycie tak wielką inspiracją - zwróciła się do niej po wszystkim na Instagramie.

Chciałam pożegnać się z kibicami, to było dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj naprawdę zakończyłam karierę. Ten rozdział jest już zamknięty i mogę rozpocząć nowy - tłumaczyła z kolei Kerber.

Teraz niemiecka mistrzyni zajmie się obowiązkami organizacyjnymi podczas turnieju w Bad Homburg. Główną faworytką zawodów jest Iga Świątek, która z racji najwyższego rozstawienia nie gra w pierwszej rundzie. Liderka rankingu pozna swoją rywalkę po zakończeniu pojedynku Evy Lys z Emmą Navarro.