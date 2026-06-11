Niemoralna propozycja klienta i intryga w hotelu w "Na Wspólnej". Zduński brutalnie sprowadzony na ziemię

"Na Wspólnej", odcinek 4227. Emisja w czwartek, 11.06.2026, w TVN

W nowym epizodzie Zduński odwiedzi kancelarię Olszewskiej, by przy szefowej naskarżyć na Olę, która stanowczo go odrzuciła. Klient posunie się do intrygi, opowiadając Mariuszowi (Mariusz Zaniewski) zmyślone historie o rozpadzie relacji, wykorzystując fakt, że Czerski po operacji mózgu cierpi na amnezję. Zirytowany Dominik nie będzie zamierzał jednak odpuszczać i zaplanuje podstępną zemstę, próbując za wszelką cenę zrealizować swoje brudne zamiary wobec młodej prawniczki.

Gdy tylko Agnieszka opuści pokój, bezczelny klient złoży Zimińskiej bardzo niemoralną propozycję. Zduński zażąda od niej wizyty w hotelu, dając do zrozumienia, że to jedyny sposób na utrzymanie go w firmie. Dominik doskonale będzie znał swoją wartość dla kancelarii i spróbuje szantażu, wiedząc, że od jego decyzji zależy zawodowa przyszłość Oli.

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Tak Ola przechytrzy Zduńskiego w serialu "Na Wspólnej"

Biznesmen poczuje smak triumfu, widząc Zimińską pukającą do apartamentu, gdzie przygotuje już nastrojową oprawę do intymnego zbliżenia. Zduński będzie przekonany o łatwym sukcesie, jednak srogo się zawiedzie. Prawniczka skutecznie ukryje przed bezczelnym szantażystą swój prawdziwy plan i w kluczowym momencie wcale nie pojawi się w hotelu w pojedynkę.

„Wiedziałem, że przyjdziesz. Zapraszam" – powie zadowolony z siebie Dominik i zaprosi mecenas do apartamentu.

Radość Zduńskiego zniknie, gdy nagle usłyszy głos szefowej kancelarii. Agnieszka błyskawicznie włączy się do tej psychologicznej gry, co natychmiast pozbawi klienta resztek pewności siebie!

„Wspomniał pan coś o agencji?" – zapyta niespodziewanie Agnieszka, sprawiając, że klient momentalnie zblednie.

„Co pani tu robi?" – zapyta mocno zdziwiony Zduński.

„Nie lubi pan trójkątów?" – wypali ironicznie Olszewska.

Agnieszka rozprawi się z Dominikiem w 4227. odcinku "Na Wspólnej"

W tej chwili pozbawiony mowy biznesmen wpatrzy się w kobiety z ogromnym niedowierzaniem, jednak szefowa nie będzie zamierzała odpuścić. Klient wpadnie w całkowitą konsternację i straci kontrolę nad sytuacją, a bezkompromisowa prawniczka brutalnie uświadomi mu jego beznadziejne położenie.

„Nie często umawiamy się z naszymi klientami w pokojach hotelowych. Dla pana postanowiłyśmy zrobić wyjątek" – rzuci chłodno Agnieszka.

„To jakiś żart?" – spróbuje się bronić zdezorientowany Dominik.

„Nie, mogę pana zapewnić, że traktuję tę sytuację bardzo poważnie. Bardzo, podobnie jak przestrzeganie pewnych standardów etycznych. W ogóle uważam, że to jest cenniejsze dla mnie niż pieniądze" – twardo oświadczy Olszewska.

W tym momencie biznesmen straci wszelkie złudzenia i uświadomi sobie sromotną porażkę. Mężczyzna otrzyma od prawniczek twarde ultimatum, które całkowicie zapędzi go w kozi róg, wymuszając bezwzględne podporządkowanie się nowym regułom. Co niezwykle istotne, szantaż ze strony szefowej definitywnie zakończy jego natarczywe zaloty wobec Oli, która ostatecznie skieruje swoje uczucia w stronę Mariusza.

„Rozumiem, że kończymy naszą współpracę?" – domyśli się pokonany Zduński.

„Proszę pana to zależy. Są 2 opcje" – zakomunikuje mu chłodno Olszewska.

„1 jest taka, że zostaje pan w naszej kancelarii, ale gra pan według naszych zasad" – uzupełni Ola.

„A 2 jest taka, że pan odchodzi od nas, a nas przestaje obowiązywać dyskrecja. Szczególnie, jeśli chodzi o pański stosunek do kobiet. No to jak będzie? Zostaje pan z nami?" – podsumuje krótko szefowa.

„Owszem" – odpowie potulnie upokorzony Dominik.

„Świetnie, no to mamy jasność. Na zdrowie" – skwituje z uśmiechem Agnieszka, opuszczając apartament z Olą u boku i zostawiając klienta w samotności.