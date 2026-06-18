Netflix ma własny "Biały lotos"? To może być dobry serial na wakacje

"Biały lotos" spotyka "Szkołę dla elity" w nowym serialu Netflixa. Wakacyjny kurort, obrzydliwie bogaci i równie zepsuci goście i mordercza zagadka - z pozoru "Oaza" przypomina netflixową odpowiedź na osławiony "Biały lotos" HBO, różnicą jest jednak główna grupa docelowa. Opowieść oscylować będzie bowiem wokół losów nastoletnich bohaterów, zatem miłośnicy "Szkoły dla elity" znajdą tu coś dla siebie (oby tylko poziom przypominał bardziej te pierwsze sezony, gdyż od czwartego w górę serial stał się aoglądalny).

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"Oaza" - o czym opowiada serial Netflixa?

W oficjalnym opisie fabuły czytamy: Oaza to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju - raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany - i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.

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"Oaza" - obsada i premiera w Netflixie

Za powstanie serialu odpowiada hiszpański scenarzysta Ramón Campos, mający w dorobku "Telefonistki" i dramat "W czasach wojny" Netflixa. W opracowaniu scenariusza pomogli mu Javier Chacártegui ("Sprawa Asunty"), Jon de la Cuesta ("Czarna wdowa") i David Orea ("Sprawa Asunty", "Jaguar"). Wszystkie odcinki "Oazy" trafią do Netflixa już 19 czerwca. W obsadzie znaleźli się:

Berta Castañé jako Maca,

Ana Garcés jako Helena,

Tomy Aguilera jako Dani,

Victoria Kantch jako Celia.

"Oaza" - zwiastun

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