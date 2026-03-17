Napięta atmosfera w "M jak miłość". Bartek postawi twardy warunek Frankowi

"M jak miłość" odcinek 1920: Nowe życie Franka u boku Doroty i Bartka

Telewizyjna Dwójka wyemituje 1920. odcinek "M jak miłość" we wtorek, 24 marca 2026 r. o godzinie 20.55. To właśnie wtedy nastolatek ostatecznie wprowadzi się do siedliska Doroty i Bartka. Lisiecka od dawna intensywnie walczyła o to, by stworzyć dla chłopaka oficjalną rodzinę zastępczą. Kobieta przez cały proces otrzymywała wsparcie ze strony swojego męża. Szybko jednak okaże się, że pierwsze dni pod jednym dachem przyniosą sporo problemów na linii przybrany ojciec i syn.

- Pierwsze dni pobytu w siedlisku Franka na pewno nie są taką typową sielanką - przyznała Iwona Rejzner w "Kulisach M jak miłość".

W podobnym tonie wypowiada się odtwórca roli Lisieckiego, który zwraca uwagę na trudny proces adaptacyjny oraz bagaż życiowych doświadczeń nowego członka rodziny.

- Relacja Bartka z Frankiem na początku troszkę się nie układa. Bartek bardzo szybko musi stać się ojcem dla dziecka, które dużo przeszło. To są trudne sytuacje - wyjaśnił Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Napięta atmosfera sprawi, że w 1920. odcinku nastolatek ponownie poczuje strach przed niepewnym losem w nowym środowisku. Chłopak zacznie podejrzewać, że jego pobyt u Lisieckich jest w jakiś sposób zagrożony, jednak Dorota szybko pospieszy z wyjaśnieniami i spróbuje rozwiać te obawy.

- Zrobiłem coś nie tak? Pan Bartek coś powiedział? - spyta ją przejęty chłopak, ale Lisiecka szybko go uspokoi.

Bartek z "M jak miłość" postawi Frankowi jasne ultimatum w 1920. odcinku

W nadchodzącym epizodzie serialu mąż Doroty szybko dostrzeże, że nowy domownik ma z nim bardzo wiele wspólnego. Widząc w nastolatku odbicie własnych błędów, Lisiecki zdecyduje się na wprowadzenie surowych zasad. Uzna, że tylko stanowcze podejście pozwoli chłopakowi przyswoić ważne życiowe lekcje, opierając to na własnych, trudnych doświadczeniach z przeszłości.

- Bartek chciałby dać mu taki dom, który sam spotkał w Grabinie. Dom pełen szczerości, otwartości. Franek ma bardzo podobne problemy w dzieciństwie, które miał też Bartek i Bartek wie, z czym to się wiąże - dodał Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Konsekwencją tych przemyśleń będzie kategoryczne żądanie, które przybrany ojciec postawi nowemu wychowankowi. Bartek zdąży już rozszyfrować skomplikowany charakter nastolatka, co skłoni go do jasnego sformułowania swoich oczekiwań względem zachowania w siedlisku.

- W naszym wspólnym domu chciałbym, żebyśmy rozmawiali ze sobą trochę grzeczniej - zapowie mu Bartek.

Trudna przeszłość Franka. Nastolatek ulegnie Lisieckiemu w 1920. odcinku "M jak miłość"

Zaskoczony bezpośredniością nowych opiekunów chłopak postanowi ostatecznie dostosować się do wymagań Bartka. Jego uległość wyniknie w dużej mierze z faktu, że w przeszłości mierzył się z brutalnymi i apodyktycznymi mężczyznami. Ogromną traumę wywołał u niego ojczym (w tej roli Marcin Sitek), który budził w nim absolutne przerażenie. Choć postawa Lisieckiego będzie miała zupełnie inne podłoże, nastolatek bez oporu przystanie na narzucone mu warunki.

- Franek miał przeżycia z ojczymem, który go bił, się nad nim znęcał. Jest osobą, która dużo w życiu przeżyła i trzyma taki dystans. Powiedziałbym, że się boi takich męskich postaci - wyznał Jarosław Śmigielski w "Kulisach M jak miłość".

Pomimo trudnych początków przybrany ojciec wcale nie okaże się bezwzględnym dyktatorem. Spory wpływ na jego ostateczne zachowanie będzie miała żona, która skutecznie załagodzi twarde zapędy wychowawcze swojego partnera. Wkrótce młodego domownika spotkają ze strony Lisieckiego znacznie przyjemniejsze chwile, w tym specjalny podarunek wręczony przed pierwszym dniem w nowej szkole. To zaledwie zapowiedź kolejnych wydarzeń!