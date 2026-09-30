W poprzednim odcinku Halil wyznał Ayfer, że potrzebuje pieniędzy, by pozbyć się Remziego. Burak powiedział kolegom, że zamienił karty pacjentów. Liczył na to, że przez ten podstęp Kerem udzieli profesorowi błędnej odpowiedzi. Później ostrzegł rywala, żeby trzymał się z dala od Yasemin. Kerem jasno dał Ezgi do zrozumienia, że nie odwzajemnia jej uczuć i widzi w niej tylko przyjaciółkę. Münevver znalazła notes Halila, a jego zapiski wzbudziły w niej podejrzenia, że mężczyzna skrywa poważny problem.

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„Splątane losy” odcinek 62 - streszczenie

Münevver po raz pierwszy od lat wybierze się do sklepu Halila. Chce szczerze z nim porozmawiać, ale mężczyzna będzie miał na głowie własne problemy. Halil dostanie kredyt, wypłaci pieniądze i zaniesie je do biura. Później zabierze syna na kolację, gdzie wyzna mu, że Remzi go szantażuje. Remzi zna prawdę o Pakize i wie, że jej mąż uciekł z więzienia. W tym czasie Tahsin nakaże Remziemu odnaleźć Mine. Liczy na to, że dzięki dziewczynce dotrze do Yasemin.

„Splątane losy” odcinek 62 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

62. odcinek „Splątanych losów” TVP1 wyemituje w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 14:00. Informacje o powtórkach i ewentualnych zmianach w ramówce warto sprawdzić w programie stacji.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia się, gdy pod domem zamożnej Münevver pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety, a jej przybycie przywołuje sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. Bohaterowie stopniowo odkrywają rodzinną tajemnicę oraz mierzą się ze skutkami decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. Ważne miejsce w historii zajmuje też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich rodzin. Serial łączy dramat rodzinny z romansem i opowiada o zerwanych więziach, konfliktach pokoleniowych, różnicach społecznych oraz odpowiedzialności za bliskich. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer