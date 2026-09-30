Na Wspólnej, odcinek 4288: Pomimo błagań Eweliny Jagoda powie wszystko policji. Dziewczyna chce ponieść konsekwencje [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-30 11:22

W 4288. odcinku serialu „Na Wspólnej” Jagoda (Laura Zawadka) podejmie ostateczną decyzję i oficjalnie zezna, że to ona zraniła ojca w obronie własnej matki. Dziewczyna uda się na komisariat wspierana przez Weronikę (Renata Dancewicz). Choć wcześniej Ewelina (Marta Malikowska) będzie błagać córkę, by nie brała winy na siebie, nastolatka pozostanie nieugięta. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w 4288. odsłonie „Na Wspólnej” w związku z dramatem rodziny Grega. Gwarantujemy silne emocje.

Jagoda bierze winę na siebie w 4288. odcinku "Na Wspólnej"

Przypomnijmy, że w 4286. odcinku „Na Wspólnej” Jagoda wyznała Weronice (Renata Dancewicz) szokującą prawdę o ataku na Kalskiego (Michał Sitarski). Dziewczyna przyznała, że to ona dźgnęła go nożem, stając w obronie własnej matki. W tym samym czasie Kalski wybudził się ze śpiączki i zażądał spotkania z córką, po którym Jagoda (Laura Zawadka) wybiegła z jego sali we łzach. W 4287. odcinku „Na Wspólnej” Kalska, dowiedziawszy się o planach córki, uparcie twierdziła, że to ona musi ponieść karę i zamierzała wziąć całą winę na siebie.

Z kolei w 4288. odcinku "Na Wspólnej" Jagoda w towarzystwie Weroniki złoży wizytę matce, która przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Ewelina zareaguje niezwykle emocjonalnie na wieść, że jej córka planuje zgłosić się na policję i przyznać do ataku na ojca. Zrozpaczona kobieta będzie błagać Jagodę, by zrezygnowała z tego pomysłu i nie niszczyła sobie życia. Mimo tych apeli, dziewczyna nie zmieni zdania i postanowi postąpić zgodnie z własnym sumieniem. Pytanie jednak, czy ta odważna decyzja wyjdzie jej na dobre?

Wizyta na komisariacie w 4288. odcinku "Na Wspólnej"

W nadchodzącym odcinku Jagoda ostatecznie zrealizuje swój plan i oficjalnie potwierdzi dotychczasową wersję wydarzeń. Na komendę uda się w asyście Olszewskiej (Katarzyna Walter) oraz Roztockiej. Nastolatka złoży poruszające i pełne emocji zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem (Dariusz Wnuk). Doświadczony policjant nie będzie w stanie pojąć, dlaczego Jagoda przez tak długi czas milczała i ukrywała prawdę. Dla samej zainteresowanej liczyć się będzie tylko jedno – przyznanie się do desperackiego czynu, którego dopuściła się, by ratować matkę.

Kiedy emisja 4288. odcinka "Na Wspólnej"?

„Na Wspólnej” to od lat jeden z najchętniej oglądanych i najdłużej emitowanych polskich seriali telewizyjnych, goszczący na ekranach od poniedziałku do czwartku na antenie stacji TVN. Premiera 4288. odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowana jest na poniedziałek, 5 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:15 w TVN. Fanom przypominamy, że najnowszy epizod będzie również dostępny do obejrzenia online za pośrednictwem popularnego serwisu streamingowego Player.

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Sławomir i Ewelina z Na Wspólnej. Na wstawce obok Jagoda idąca nocą. O dramacie rodziny przeczytasz na Eska.
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