Na Wspólnej, odcinek 4288: Pomimo błagań Eweliny Jagoda powie wszystko policji. Dziewczyna chce ponieść konsekwencje [ZDJĘCIA]

Jagoda bierze winę na siebie w 4288. odcinku "Na Wspólnej"

Przypomnijmy, że w 4286. odcinku „Na Wspólnej” Jagoda wyznała Weronice (Renata Dancewicz) szokującą prawdę o ataku na Kalskiego (Michał Sitarski). Dziewczyna przyznała, że to ona dźgnęła go nożem, stając w obronie własnej matki. W tym samym czasie Kalski wybudził się ze śpiączki i zażądał spotkania z córką, po którym Jagoda (Laura Zawadka) wybiegła z jego sali we łzach. W 4287. odcinku „Na Wspólnej” Kalska, dowiedziawszy się o planach córki, uparcie twierdziła, że to ona musi ponieść karę i zamierzała wziąć całą winę na siebie.

Z kolei w 4288. odcinku "Na Wspólnej" Jagoda w towarzystwie Weroniki złoży wizytę matce, która przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Ewelina zareaguje niezwykle emocjonalnie na wieść, że jej córka planuje zgłosić się na policję i przyznać do ataku na ojca. Zrozpaczona kobieta będzie błagać Jagodę, by zrezygnowała z tego pomysłu i nie niszczyła sobie życia. Mimo tych apeli, dziewczyna nie zmieni zdania i postanowi postąpić zgodnie z własnym sumieniem. Pytanie jednak, czy ta odważna decyzja wyjdzie jej na dobre?

Wizyta na komisariacie w 4288. odcinku "Na Wspólnej"

W nadchodzącym odcinku Jagoda ostatecznie zrealizuje swój plan i oficjalnie potwierdzi dotychczasową wersję wydarzeń. Na komendę uda się w asyście Olszewskiej (Katarzyna Walter) oraz Roztockiej. Nastolatka złoży poruszające i pełne emocji zeznanie przed inspektorem Tadeusiakiem (Dariusz Wnuk). Doświadczony policjant nie będzie w stanie pojąć, dlaczego Jagoda przez tak długi czas milczała i ukrywała prawdę. Dla samej zainteresowanej liczyć się będzie tylko jedno – przyznanie się do desperackiego czynu, którego dopuściła się, by ratować matkę.

Kiedy emisja 4288. odcinka "Na Wspólnej"?

„Na Wspólnej” to od lat jeden z najchętniej oglądanych i najdłużej emitowanych polskich seriali telewizyjnych, goszczący na ekranach od poniedziałku do czwartku na antenie stacji TVN. Premiera 4288. odcinka serialu „Na Wspólnej” zaplanowana jest na poniedziałek, 5 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20:15 w TVN. Fanom przypominamy, że najnowszy epizod będzie również dostępny do obejrzenia online za pośrednictwem popularnego serwisu streamingowego Player.

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE

12