Najpierw Paszport Polityki i nagrody w Gdyni. Teraz głośny debiut Emi Buchwald trafi do streamingu

Nagrodzony debiut Emi Buchwald wkracza na mały ekran

Film, który najpierw zachwycił krytyków i publiczność na festiwalach, już wkrótce będzie dostępny dla szerokiej widowni. „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, czyli pełnometrażowy debiut reżyserski Emi Buchwald, to jedna z najciekawszych premier tej jesieni w streamingu. Produkcja zdobyła szereg nagród, w tym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

To wielowymiarowa opowieść o szukaniu własnej tożsamości i próbie odnalezienia się w pełnym wyzwań świecie. Już od 26 września film będzie można oglądać w serwisie CANAL+.

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Historia czwórki rodzeństwa z warszawskiego Powiśla

Akcja filmu przenosi nas do jednego z mieszkań przy ulicy Dobrej w Warszawie. To właśnie tam krzyżują się losy czwórki rodzeństwa: Benka, Franka, Nastki oraz Jany. Każde z nich stoi na progu dorosłości, mierząc się z pierwszymi poważnymi wyborami, próbami budowania bliskości i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu.

Ich codzienność zmienia się jak w kalejdoskopie, nie szczędząc im gorzkich lekcji. To kameralna historia, która szybko przeradza się w uniwersalną opowieść o samotności, potrzebie bliskości i trudnym rozliczaniu się z przeszłością.

Tajemnicza zjawa, toksyczna relacja i rozpadający się świat

Najmłodszy z rodzeństwa, Benek, przeżywa bolesne odrzucenie ze strony brata. Franek, który do tej pory był jego największym oparciem, nagle się od niego odwraca. Jakby tego było mało, chłopaka zaczyna nawiedzać tajemnicza zjawa, Dusiołek, która odbiera mu sen i wywołuje ataki paniki.

W tym samym czasie Franek, uciekając od rodziny, wikła się w toksyczną relację. Jego problemy spędzają sen z powiek siostrze bliźniaczce, Nastce, która sama próbuje odnaleźć poczucie bezpieczeństwa po rozpadzie własnego związku. Nad tą pękającą w szwach rzeczywistością próbuje zapanować najstarsza z rodzeństwa, Jana. Tworzy projekt artystyczny, który ma przynieść ukojenie całej czwórce.

Młoda obsada i deszcz nagród

Za reżyserię filmu odpowiada Emi Buchwald, dla której jest to pełnometrażowy debiut. Na ekranie unikalną relację tworzą Bartłomiej Deklewa jako Benek, Izabella Dudziak jako Nastka, Tymoteusz Rożynek jako Franek oraz Karolina Rzepa w roli Jany.

Zanim film trafił do szerokiej dystrybucji, został doceniony na najważniejszych wydarzeniach filmowych w kraju. Na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni produkcja zdobyła nagrody za reżyserię, drugoplanową rolę kobiecą dla Karoliny Rzepy, a także nagrodę dziennikarzy. W styczniu 2026 roku Emi Buchwald otrzymała za film prestiżowy Paszport Polityki.