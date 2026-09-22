Zabawna scena na treningu kadry. Świderski i Bednarek w rolach głównych, Lewandowski nie krył rozbawienia

Trening kadry Ligą Narodów

Kadrowicze wrócili do gry w barwach narodowych, co oznacza początek zgrupowania polskiej kadry przed zbliżającymi się starciami w Lidze Narodów. Rywalami biało-czerwonych będą zespoły Bośni i Hercegowiny, Szwecji oraz Rumunii, a stawką jest powrót do dywizji A. Pierwszy dzień minął pod znakiem przyjazdów zawodników i integracji zespołu. W centrum uwagi znalazł się oczywiście Robert Lewandowski, który pojawił się w towarzystwie córek, a przed hotelem cierpliwie rozdawał autografy. Szeroko komentowano jego sweter o dość klasycznym fasonie, ale i inni, tacy jak Jakub Kamiński w rockowym wydaniu, przyciągali wzrok. We wtorek jednak rewia mody ustąpiła miejsca jednolitym dresom treningowym. Zespół wyraźnie cieszył się z powrotu na boisko, o czym świadczą sceny z udziałem m.in. Jana Bednarka, Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski w "babcinym" swetrze na kadrze. Rewia mody przed zgrupowaniem

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Team spirit na treningu reprezentacji Polski

Podczas zajęć Karol Świderski nagle, w formie żartu, popchnął Jana Bednarka, co wywołało szeroki uśmiech na twarzy Roberta Lewandowskiego. Rozbawieni byli również sami bohaterowie całego zajścia, jak i inni obecni na murawie zawodnicy. Sytuacja wynikała z tego, że obrońca sprytnie zagrał piłkę między nogami napastnika, na co ten zareagował udawaną pretensją. Takie momenty dowodzą dobrej atmosfery w zespole, co budzi nadzieje na sukcesy w nadchodzących spotkaniach Ligi Narodów.