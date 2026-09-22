M jak miłość, odcinek 1948: Śledztwo po śmierci Sowińskiego. Jakub znajdzie ważny dowód

Nowe śledztwo w „M jak miłość” po zniknięciu i śmierci Sowińskiego

Sprawa morderstwa Aleksandra Sowińskiego, do którego dojdzie w 1942 odcinku „M jak miłość”, wywoła spore zamieszanie. Nagle zaginiony dyrektor stanie się obiektem poszukiwań policji, która spróbuje rozwikłać zagadkę jego losu. W międzyczasie relacja Kasi z Mariuszem będzie ulegać pogorszeniu, a mężczyzna zacznie wykazywać coraz większe poirytowanie i agresję. Detektyw Jakub postanowi włączyć się w sprawę zaginionego Sowińskiego. Gdy zacznie badać jego apartament, dochodzenie natychmiast przyspieszy.

Detektyw Jakub Karski dokonuje zaskakującego odkrycia w mieszkaniu Sowińskiego

Podczas wnikliwych oględzin lokum ofiary, Karski natrafi na całkowicie niespodziewany dowód. Wśród osobistych przedmiotów zamordowanego Sowińskiego zauważy biżuterię Kasi. Odkrycie będzie dla niego wstrząsające, ponieważ to on sam kupił i wręczył ten naszyjnik swojej byłej małżonce. Obecność tego przedmiotu w mieszkaniu człowieka, którego tajemnicza śmierć jest badana, wywoła u Jakuba spore wątpliwości i uzasadnione podejrzenia.

Kasia w „M jak miłość” z poważnym problemem. Co zrobi z naszyjnikiem?

Odnaleziony łańcuszek może stanowić kluczowy dowód w śledztwie, co mocno zaniepokoi Kasię. Kobieta była ofiarą szantażu ze strony Sowińskiego, który poznał prawdę o sfałszowanych wynikach badań DNA Zosi. Dyrektor bezlitośnie wykorzystywał ten sekret, by manipulować kobietą. Choć Kasia ostatecznie sprzeciwiła się oprawcy, nie mogła przewidzieć, że po jego śmierci jej biżuteria pozostanie w jego mieszkaniu. Jakub będzie starał się dociec, jak naszyjnik znalazł się w posiadaniu ofiary. Kasia stanie w obliczu ogromnego ryzyka, że jej najpilniej strzeżona tajemnica wyjdzie na jaw.

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