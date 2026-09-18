Najlepsze polskie filmy dla młodzieży. Też mamy się czym pochwalić

Choć nastolatkowie i młodzi dorośli w polskim kinie zazwyczaj kojarzą nam się z naturalistycznymi i ponurymi dramatami (zauważyliście, że polskie romkomy to niemal wyłącznie opowieści o ludziach w okolicy 30-stki?), na przestrzeni lat trafiło się kilka perełek, których nie powstydziłyby się największe zagraniczne wytwórnie. Oto one:

Ekipa Friza nakręciła kinowy film! Byliśmy na planie “100 dni do matury” | ESKA

"Szatan z siódmej klasy" (1960 r.)

Kultowa adaptacja powieści Kornela Makuszyńskiego, która wkrótce doczeka się kontynuacji w postaci "Tajemnicy skarbu Napoleona". Głównym bohaterem jest tu Adam Cisowski, tytułowy "Szatan", gdyż nazwał go tak jego profesor, zachwycony sprytem i bystrością umysłu chłopaka. Gdy nadchodzi lato, rzeczony profesor prosi Adasia o pomoc w rozwikłaniu zagadki tajemniczych kradzieży, do których dochodzi w jego posiadłości. Jak na kino młodzieżowe przystało, nasz protagonista przeżywa liczne przygody - w tym wpada na trop skarbu z czasów wojen napoleońskich - oraz przeżywa swoją pierwszą miłość.

"Podróż za jeden uśmiech" (1972 r.)

Adaptacja powieści Adama Bahdaja, która wpierw była serialem, a rok później ukazała się jako film. Jest to opowieść o dwóch nastoletnich kuzynach - Poldku i Dudusiu - którzy różnią się od siebie niczym dzień od nocy, zmuszeni są jednak połączyć siły, by jakiś cudem dotrzeć z Krakowa na Hel, gdzie czekają ich matki.

"Pierścień i róża" (1986 r.)

Znów adaptacja, tym razem powieści Williama Thackeraya, od poprzedniczek różni się jednak gatunkiem - nie mówimy tu bowiem o kinie typowo przygodowym, a baśni filmowej. W telegraficznym skrócie rzecz tyczy się dwóch tytułowych przedmiotów - pierścienia i róży - które posiadają magiczne właściwości. Tak się bowiem składa, że ktokolwiek weźmie je w posiadanie, jawi się wszystkim wokół jako istota nad wyraz piękna i zachwycająca. Przedmioty te krążą wśród bohaterów, wywołując przy tym prawdziwy miłosny chaos. Film słynie ze swego satyrycznego sznytu i jakże zapadających w pamięć kostiumów. W obsadzie znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Zbigniew Zamachowski, Stefan Każuro oraz Janusz Rewiński.

"Sala samobójców" (2011 r.)

Głośny i kontrowersyjny film Jana Komasy z Jakubem Gierszałem w roli głównej, który opowiada o losach mierzącego się z problemami emocjonalnymi nastolatka, który wpada w sidła "ciemnej strony internetu". "Sala samobójców" ma swoje wady i możemy się z niej śmiać z uwagi na krindżowe momenty, których tu nie brakuje, nie sposób odmówić jej jednak aktualności i faktu, iż porusza niezwykle ważny temat, zmuszając młodzież do reflekcji. No i Jakub Gierszał jak zawsze klasa.

"100 dni: Misja Zeus" (2026 r.)

Kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, czyli "100 dni do matury". Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej — choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Uniwersum "100 dni" to dość osobliwy projekt, łączący profesjonalnych aktorów z popularnymi influencerami, ale co najważniejsze - jest mądrą rozrywką, bo poza zabawą, która - z uwagi na obsadę - przyciągnie do kin tłumy młodych widzów, oferuje też refleksje i uwrażliwia młodzież na palące społeczne tematy.

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