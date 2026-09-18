„Dziedzictwo” odc. 1033 - streszczenie

Poyraz dostanie anonimową wiadomość. Dowie się z niej, że człowiek, przez którego trafił do więzienia, jest bardzo blisko niego. Razem z Naną zawęzi krąg podejrzanych. Aynur nie wyjedzie do Eskisehir z powodu problemów zdrowotnych Adalet. W szpitalu Sinan wyzna jej, że chce poślubić Ezgi z poczucia winy. Chwilę później Aynur przypadkiem usłyszy rozmowę Ezgi z lekarzem, z której wynika, że wyniki badań mogły zostać sfałszowane. Ezgi odkryje też, że Isil odzyskuje władzę w nogach, ale nikomu o tym nie powie.

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„Dziedzictwo” odc. 1034 - streszczenie

Poyraz podejrzewa Semiha o zdradę i postanowi zastawić na niego pułapkę. Mert nie przyzna mu, że przez kłopoty finansowe i chorobę matki podjął dodatkową pracę. Aynur zrezygnuje z wyjazdu, bo uzna, że Ezgi mogła sfałszować wyniki badań, aby doprowadzić do ślubu z Sinanem. Zostanie w domu, żeby zdobyć niepodważalne dowody.

„Dziedzictwo” odc. 1035 - streszczenie

Aynur chce zdobyć dowody na oszustwo Ezgi, dlatego pomoże w organizacji jej zaręczyn z Sinanem. Podsłucha rozmowę Ezgi i Isil o sfingowanej próbie samobójczej. Poyraz i Nana będą coraz mocniej podejrzewać Semiha, lecz wciąż nie zdobędą dowodów. Ich plan zastawienia na niego pułapki zakończy się fiaskiem. Semih przypadkiem zorientuje się podczas rozmowy z Cansel, że za całą akcją stoją Poyraz i Nana. Sahin zacznie odzyskiwać pamięć, ale na razie zatrzyma tę informację dla siebie.

„Dziedzictwo” odc. 1036 - streszczenie

Aynur spróbuje zdobyć dowody przeciwko Ezgi, ale odkryje, że podejrzane wiadomości zniknęły z telefonu rywalki. Semih będzie chciał odwrócić uwagę Poyraza od siebie i skierować jego podejrzenia na Merta. Wykorzysta jego sekret, przechwyci wiadomości od Poyraza i zacznie intrygę, przez którą Mert może zostać uznany za zdrajcę.

„Dziedzictwo” odc. 1037 - streszczenie

Czarna podpowie Aynur, jak zdobyć dowody na to, że Ezgi okłamała Sinana. Isil i Ezgi będą wiedziały o jej podejrzeniach i zrobią wszystko, by zatrzeć ślady. Semih zastawi pułapkę na Merta, a Poyraz zacznie podejrzewać właśnie jego. Nazli będzie zmagała się z problemami finansowymi. Tymczasem Isil zatrudni nową opiekunkę, czym doprowadzi Aynur do rozpaczy.

„Dziedzictwo” odcinki 1033-1037: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień