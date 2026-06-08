"Na Wspólnej" zmienia się w polską "Euforię". Córka Igora zacznie staczać się na samo dno

"Na Wspólnej", odcinek 4231 - Julka złodziejką i narkomanką

Jaki kraj, taka Rue Bennett - do takiego wniosku można dojść oglądając najnowsze odcinki "Na Wspólnej". Finał "Euforii", głośnego i kontrowersyjnego serialu HBO z Zendayą w roli głównej, nie miał szczęśliwego zakończenia, liczmy więc na to, że scenarzyści polskiej telenoweli okażą się bardziej łaskawi dla bohaterki, która wpadła w sidła narkotyków.

Julka (Maja Oświecińska) od dłuższego czasu nie prowadzi się najlepiej. Córka Igora (Jakub Wesołowski) wpadła w nieodpowiednie towarzystwo i zaczęła staczać się na samo dno. W 4231. odcinku "Na Wspólnej" go wreszcie sięgnie, gdy okradnie własnego chłopaka, by znów poczuć haj. Jej zachowanie wprawi Ankę (Sonia Mietielica) w osłupienie. Do czego jeszcze posunie się dziewczyna w pogoni za narkotykami?

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"Na Wspólnej", odcinek 4231 - streszczenie (emisja 18 czerwca)

Czerski ojcem dziecka Oli - tylko na chwilę?! Ola szczęśliwa - postanowieniem sądu Mariusz oficjalnie zostaje ojcem Alka! Czerska zauważa, że mąż się nie cieszy. Mariusz wyznaje, że boi się wyników histopatologii guza - a gdy okaże się złośliwy? Na uroczystej kolacji u Zimińskich Mariusz dostaje telefon od lekarza - poznaje wyniki... Julka ma nową miłość - narkotyki?! Julka budzi się w fatalnym stanie po zażyciu narkotyków. Żąda od Leona prochów - chce poczuć się lepiej! Olewa Igora, który wydzwania do córki... Julka kradnie z plecaka Leona narkotyki. Wraca do domu nieprawdopodobnie pobudzona - Anka jest bardzo zaniepokojona... Brygida i Remek pod naporem własnych oczekiwań i... rodziców?! Remek z krzykiem budzi się z koszmaru - rodzice obserwują jego noc poślubną z Brygidą! Okazuje się, że sen był tylko wstępem do kłopotów - Bożydar zostaje aresztowany z powodu próby nielegalnej organizacji ślubu syna. Czy przyszli państwo Kluskowie poradzą sobie z własnym szczęściem i... ekspansywnymi rodzicami?!

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie