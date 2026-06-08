"Na Wspólnej" zmienia się w polską "Euforię". Córka Igora zacznie staczać się na samo dno

NN
2026-06-08 19:47

Scenarzyści "Na Wspólnej" są ostatnio w formie i serwują nam dramę za dramą. Damian (Waldemar Błaszczyk) siedział za pedofilię, Kasia (Julia Chatys) i Darek (Michał Mikołajczak) toczyli wojnę z Kaliną (Katarzyna Gałązka), a Czerski ( Mariusz Zaniewski) stracił panowanie nad sobą i okazało się, że ma guza mózgu. Wygląda jednak na to, że latynoska telenowela to nie jedyna inspiracja twórców polskiego serialu, bo wątek Julki (Maja Oświecińska), córki Igora (Jakub Wesołowski), postanowili napisać na modłę... polskiej "Euforii". 4231. odcinek "Na Wspólnej" (premiera 18 czerwca) to kolejny punkt zwrotny.

Na Wspólnej, odcinek 4231 - Julka złodziejką i narkomanką

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Autor: Tomasz Urbanek/TVN/ Materiały prasowe x-news

"Na Wspólnej", odcinek 4231 - Julka złodziejką i narkomanką

Jaki kraj, taka Rue Bennett - do takiego wniosku można dojść oglądając najnowsze odcinki "Na Wspólnej". Finał "Euforii", głośnego i kontrowersyjnego serialu HBO z Zendayą w roli głównej, nie miał szczęśliwego zakończenia, liczmy więc na to, że scenarzyści polskiej telenoweli okażą się bardziej łaskawi dla bohaterki, która wpadła w sidła narkotyków.

Julka (Maja Oświecińska) od dłuższego czasu nie prowadzi się najlepiej. Córka Igora (Jakub Wesołowski) wpadła w nieodpowiednie towarzystwo i zaczęła staczać się na samo dno. W 4231. odcinku "Na Wspólnej" go wreszcie sięgnie, gdy okradnie własnego chłopaka, by znów poczuć haj. Jej zachowanie wprawi Ankę (Sonia Mietielica) w osłupienie. Do czego jeszcze posunie się dziewczyna w pogoni za narkotykami?

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"Na Wspólnej", odcinek 4231 - streszczenie (emisja 18 czerwca)

Czerski ojcem dziecka Oli - tylko na chwilę?! Ola szczęśliwa - postanowieniem sądu Mariusz oficjalnie zostaje ojcem Alka! Czerska zauważa, że mąż się nie cieszy. Mariusz wyznaje, że boi się wyników histopatologii guza - a gdy okaże się złośliwy? Na uroczystej kolacji u Zimińskich Mariusz dostaje telefon od lekarza - poznaje wyniki... Julka ma nową miłość - narkotyki?! Julka budzi się w fatalnym stanie po zażyciu narkotyków. Żąda od Leona prochów - chce poczuć się lepiej! Olewa Igora, który wydzwania do córki... Julka kradnie z plecaka Leona narkotyki. Wraca do domu nieprawdopodobnie pobudzona - Anka jest bardzo zaniepokojona... Brygida i Remek pod naporem własnych oczekiwań i... rodziców?! Remek z krzykiem budzi się z koszmaru - rodzice obserwują jego noc poślubną z Brygidą! Okazuje się, że sen był tylko wstępem do kłopotów - Bożydar zostaje aresztowany z powodu próby nielegalnej organizacji ślubu syna. Czy przyszli państwo Kluskowie poradzą sobie z własnym szczęściem i... ekspansywnymi rodzicami?!

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