Panna młoda, odcinek 159: Ciężarna Hancer oszukuje Cihana! Powie mu, że dziecko ma innego ojca

Co się wydarzy w 159. odcinku „Panna młoda”? Hancer musi skłamać

Nadchodzące spotkanie Hancer i Cihana w 159. odcinku serialu „Panna młoda” przesądzi o losach ich obojga, a także o przyszłości ich nienarodzonego dziecka. Niestety, ziści się największy koszmar bohaterki. Jej były mąż poznał tajemnicę o ciąży i dowiedział się o spodziewanym potomku, dlatego Hancer zmuszona jest wymyślić historię o rzekomym ojcostwie innego mężczyzny. To jedyny sposób, aby zniechęcić do siebie Cihana i dotrzymać obietnicy złożonej Beyzie, zgodnie z którą ich drogi mają na zawsze się rozejść.

Randka Hancer i Cihana w wynajętym domu. 159. odcinek „Panny młodej”

Choć Hancer zgodzi się odwiedzić Cihana w wynajętym domu, gdzie wcześniej zarabiała jako sprzątaczka, kompletnie nie przewidzi przebiegu tego spotkania. W 159. odcinku „Panny młodej” ukochany przywita ją promienistym uśmiechem i nastrojową kolacją. Na stole pojawią się płatki róż ułożone w kształt serca – wszystko po to, by celebrować nowinę o dziecku.

Walka Cihana o powrót Hancer i dziecka w 159. odcinku serialu „Panna młoda”

W 159. odcinku „Panny młodej” zachwycony Cihan od razu będzie chciał przytulić Hancer, wyznając, jak wielkie szczęście mu dała. Ona jednak odsunie się od niego, pytając ze zdziwieniem, co ten wyprawia.

„Nie bądź taka uparta. Wiem, że jesteś w ciąży. Dlaczego ukryłaś przede mną tak piękną wiadomość?Przywróciłaś do życia wszystko, co uważałem za stracone. Myślałem, że już nigdy nie dostanę od losu drugiej szansy… a jednak nam ją dał”

„Możesz się na mnie złościć. Możesz mnie odpychać, krzyczeć na mnie, nawet mnie nienawidzić. Zniosę wszystko. Proszę cię tylko o trochę czasu. Pozwól mi wszystko uporządkować... Przetrwamy tę burzę. Zobaczysz… jeszcze będziemy szczęśliwi. Ty, ja i nasze dziecko...”

Hancer zareaguje niezwykle stanowczo. Wyrwie się z objęć Cihana i bez ogródek wyrazi swoje oburzenie.

„Nic do ciebie nie dociera, prawda? Mówię ci, że to się nie uda! Że nie chcę tego! Ale ty i tak słyszysz tylko siebie!”

„Wszystkie twoje próby są daremne. Nie poddam się. Zrobię wszystko, nawet niemożliwe. Naprawię swoje błędy. Będę czekał tyle, ile trzeba... Proszę cię tylko o jedno… nie odchodź ode mnie. Daj nam szansę. Dla naszego dziecka. Dla owocu naszej miłości...”

Kłamstwo Hancer w 159. odcinku „Panna młoda”. Wmawia Cihanowi, że nie on jest ojcem

Gdy Cihan po raz kolejny spróbuje przytulić Hancer, kobieta w 159. odcinku zdobędzie się na czyn, który rozdziera jej własne serce. Wmawia mu, że to nie on jest ojcem, gdyż tylko w ten sposób zmusi go do ostatecznego odejścia.

„Mylisz się. To dziecko nie jest twoje! ”

Reakcja Cihana na słowa Hancer. Nie wierzy w jej wersję w 159. odcinku „Panna młoda”

Po tych słowach uśmiech Cihana natychmiast zgaśnie, lecz mężczyzna kategorycznie odrzuci wymysły Hancer. W 159. odcinku jego spojrzenie wypełni złość.

„Naprawdę oczekujesz, że uwierzę w takie kłamstwo? Myślisz, że jestem aż tak głupi? Powiedziałaś to tylko po to, żeby się mnie pozbyć! Moja Hancer nigdy by tego nie zrobiła. Te oczy patrzyły w ten sposób tylko na mnie. Te ręce obejmowały tylko mnie. Dziecko, które nosisz… jest moje. Nasze.”

Choć Hancer jeszcze kilkukrotnie będzie zapierać się, że ojcem jest ktoś inny, Cihan ani przez chwilę nie zwątpi w swoje przekonania w 159. odcinku „Panny młodej”.

„Znam cię lepiej, niż ty znasz samą siebie. Wiem, jak bardzo mnie kochasz. Nie skrzywdziłabyś ani mnie, ani naszego dziecka. Nie powtarzaj więcej tego kłamstwa. Nie opuszczę cię, nieważne, co powiesz. Nie poddam się! Przestań. Nie zniosę tego nawet jako żartu. Tylko dlatego zachowuję spokój, że jesteś w ciąży. Nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę!”

W pewnym momencie rozgniewany Cihan zażąda, by spojrzała mu prosto w oczy i powtórzyła swoje kłamstwo. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Hancer z tak bliska nie jest w stanie oszukiwać. Kobieta nie wytrzyma jego wzroku i odwróci głowę.

„Nie mogę… Dlaczego mnie do tego zmuszasz? To dziecko…”

„Hancer, kłamiesz.”

„Dlaczego miałabym? Jesteśmy rozwiedzeni. Wszystko się skończyło...”

Mimo jej usilnych prób, Cihan w 159. odcinku „Panny młodej” stanowczo odrzuci pomysł, że ojcem jej dziecka jest ktokolwiek inny.