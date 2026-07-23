Dziedzictwo, odcinek 990: Nana zabije Poyraza? Strzeli do męża i uratuje swojego oprawcę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 990 - niedziela, 26.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz odnajdzie kryjówkę Burhana, w której diler będzie przetrzymywał porwaną Nanę. Kilic bez wahania wejdzie do środka, po czym rzuci się na porywacza z łapami, gdy zobaczy go przy żonie. Między mężczyznami szybko dojdzie do zaciętej i brutalnej walki, której świadkiem stanie się jeszcze wciąż oszołomiona lekami usypiającymi Maryam.

Oczywiście, w 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie będzie chciała się temu bezczynnie przyglądać i postanowi ratować męża. Tym bardziej, gdy zobaczy leżący na ziemi pistolet i zdecyduje się oddać strzał w Burhana. Tyle tylko, że pomyli go z Poyrazem i w efekcie strzeli właśnie do Kilica!

Burhan dobije Nanę po postrzale w 990 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zobaczy, jak Burhan ucieka i w tym momencie stanie się dla niej jasne, że wcale nie trafiła w niego tylko w Poyraza, z czym kompletnie nie będzie mogła się pogodzić. Zwłaszcza, że nie będzie on reagował na żadne jej błagania.

A Burhan po wszystkim nie tylko ją zostawi, ale jeszcze zacznie z niej kpić, wprawiając ją tym samym w 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" w jeszcze większe poczucie winy i wyrzutów sumienia.

- Brawo. Dobra robota. Sama załatwiłaś swojego wybawcę. Ja nie zamierzam mieszać się w morderstwo - uzna Burhan, po czym skieruje się do wyjścia.

- Nie… Nie, Boże… Poyraz! Otwórz oczy! Proszę, spójrz na mnie! Nie możesz mnie zostawić! Słyszysz?! - powie już do Poyraza żona.

Czy Poyraz przeżyje postrzał w 990 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Oczywiście, w 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam nie przestanie go błagać, aby otworzył oczy i do niej wrócił, ale niestety Poyraz dalej nie będzie reagował. Wówczas Nana nerwowo zacznie grzebać w jego kieszeniach w poszukiwaniach telefonu, który na szczęście znajdzie i wezwie pomoc.

W 990 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wyląduje na bloku operacyjnym, gdzie lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie. Oczywiście, Nana za wszelką cenę zechce być przy mężu, ale będzie zbyt słaba i sama także zemdleje. A gdy się obudzi, to jeszcze wciąż nie będzie wiadome, czy Kilic przeżył. Zwłaszcza, gdy w rozmowie z jego bliskimi wyjdzie, że to ona do niego strzeliła, przez co Maryam zostanie zatrzymana i nie dowie się, czy jej mąż przeżyje!

11