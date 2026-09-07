Na Wspólnej. Zaginięcie Basi będzie mieć dramatyczny finał. Żona Smolnego trafi do szpitala

„Na Wspólnej”, odcinek 4276. Basia uratowana z rąk porywacza

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Krzysztof odbierze telefon od odzyskanej i wypuszczonej na wolność żony. Wiola (Tamara Arciuch) będzie tą osobą, która znajdzie i uratuje Brzozowską, bo wcześniej zacznie śledzić swojego męża. Odkryje tym samym, że więzi on swoją byłą w piwnicy. Od razu podejmie decyzję o jej uwolnieniu i wezwaniu odpowiednich służb.

Basia w pierwszej kolejności zechce porozmawiać z mężem oraz swoimi synami: Danielem (Michał Tomala) i Kubą (Kacper Łukasiewicz). To oni najbardziej będą niepokoili się o jej los. Brzozowska z początku nie będzie jednak pewna, czy wezwać policję, z uwagi na to, że sprawcą okazał się ojciec chłopców.

Spotkanie Basi i Krzysztofa w 4276. odcinku „Na Wspólnej”

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” kobieta wybierze numer ukochanego. Przekaże mu radosną wieść, że żyje i nic jej już nie grozi. Zdecyduje się także podzielić z nim swoją lokalizacją, by ten mógł ją jak najszybciej odebrać. Smolny bez zawahania wsiądzie za kierownicę i dotrze na miejsce.

W 4276. odcinku „Na Wspólnej” Krzysztof czym prędzej wyjdzie z pojazdu, a stęskniona żona rzuci mu się w ramiona. Mężczyzna poinformuje też o wszystkim Sławka i Igę, którzy dotąd zajmowali się sprawą uprowadzenia Basi.

„Na Wspólnej”, odcinek 4276. Brzozowska przewieziona do placówki medycznej

Krzysztof w 4276. odcinku „Na Wspólnej” uzna, że jego żona powinna zostać zbadana pod kątem zdrowotnym, więc przetransportuje ją do kliniki. Stan Basi na szczęście nie będzie zagrażał jej życiu. Medykom pozostanie tylko ustalenie rodzaju substancji usypiającej, z której korzystał Andrzej.

Na tym dramatyczne chwile dla Basi w 4276. odcinku „Na Wspólnej” wcale się nie zakończą. Kobieta będzie musiała stawić się na komisariacie, gdzie Dziedzic (Mariusz Słupiński) z Przybysz (Lidia Sadowa) poddadzą ją przesłuchaniu. Zastanawiające, czy opowie im całą prawdę o tym, kto za tym wszystkim stoi, a może zachowa to dla siebie. O tym przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

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