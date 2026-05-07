Niespodzianka w finale programu Farma. Widzowie zdecydują o przyznaniu specjalnej nagrody

Wyjątkowe głosowanie internetowe w finale reality show "Farma"

Uwagę sympatyków popularnego reality show przykuł niedawny komunikat opublikowany w mediach społecznościowych. Inicjatorem nowej akcji internetowej okazał się Bagi, który jednocześnie potwierdził swój bezpośredni udział w decydującym odcinku emitowanym na żywo.

Oficjalne zapowiedzi wskazują na utworzenie zupełnie nowej kategorii wyróżnień dla uczestników. Statuetka Ulubieńca Widzów Internetu powędruje do osoby wskazanej w sieci, a nazwisko zwycięzcy przekaże osobiście Bagi w trakcie transmisji. Wprowadzenie tego mechanizmu stanowi urozmaicenie tradycyjnego systemu wyłaniania wygranego przez telewidzów i z pewnością podniesie temperaturę podczas wieczornego spotkania z uczestnikami.

„Jak obiecał, tak zrobił! 🔥Razem z Bagim otwieramy internetowe głosowanie na ulubionego Farmera 5. edycji! To Wasz głos naprawdę ma znaczenie – to Wy zdecydujecie, który z Farmerów zdobędzie tytuł Ulubieńca Widzów Internetu 🐓🌾👉 W komentarzu napiszcie imię osoby, która skradła Wasze serce na Farmie 👋Jedna osoba = 1 imię.A to nie wszystko! 💥 Bagi pojawi się na Finale Farmy z wynikami i przekaże głos Internetu całej widowni.Głosujcie i pokażcie, kogo polubiliście najbardziej! ♥️Na Wasze głosy czekamy do 7.05 godz. 16:00 👋”

O co walczą uczestnicy piątego sezonu programu "Farma"

Przedstawiciele telewizji Polsat przypominają zasady wyboru ostatecznego triumfatora spośród trzech najlepszych graczy. Stawką pojedynku jest zaszczytne miano Super Farmera oraz nagroda pieniężna w wysokości 160 tysięcy złotych, na którą składa się gwarantowana pula 100 tysięcy oraz dodatkowe 60 tysięcy zebrane podczas trwania całej edycji. Zwycięzca odbierze również trofeum Złotych Wideł, natomiast laureat wspomnianego plebiscytu internetowego otrzyma z rąk Bagiego nową statuetkę Złotego Kłosa.

Data i godzina finałowego odcinka "Farmy" na antenie Polsatu

Decydujące starcie uczestników zaplanowano na czwartek 7 maja o godzinie 20:30 na antenie telewizji Polsat. Najnowsze uaktualnienia regulaminu dowodzą, że w tym roku publiczność przed ekranami oraz w sieci otrzymała niespotykaną dotąd możliwość kształtowania końcowych wyników tego popularnego programu.