"Na Wspólnej" znów zaczyna przypominać kino akcji. W nowych odcinkach Hebel wciąż będzie bawił się w bohatera próbując pomóc Tomkowi, tymczasem jego brat zacznie grozić Agnieszce i wrobi ją w posiadanie narkotyków. Skończy się aresztowaniem. Za kratki trafi też pedofil kontaktujący się ze Stefankiem, a w tak zwanym międzyczasie Lew Nalepa zacznie wojnę ze swoją byłą partnerką, a córka Wioli - na wieść o tym, że ma iść na odwyk - spróbuje zabić własną matkę. Więcej szczegółów dotyczących odcinków 4304, 4305, 4306 i 4307 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4304 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 listopada)

Hebel przekonuje Tomka do uczciwego życia - brat chłopaka na to nie pozwoli?! Hebel i Seba w przeddzień turnieju robią swoim zawodnikom niespodziankę. Agnieszka załatwia chłopcom przepustkę z poprawczaka a Ryszard zabiera ich na steki. Rozmowy z Heblem sprawiają, że Tomek zaczyna wierzyć, że może mieć normalną przyszłość... Tymczasem Olszewską dopada jego brat - "Żaba" jest bezczelny i grozi Agnieszce! Mają zostawić Tomka w spokoju! Iga i Sławek na tropie pedofila, który kontaktował się ze Stefankiem! Stefek staje się ofiarą hejtu. Marta docieka skąd media wiedziały, że syn Mikołaja wysyłał zdjęcia brata pedofilowi.... Tymczasem Sławek i Iga mają trop - człowiek, który jako Dorka kontaktował się ze Stefkiem, zalogował się właśnie w kawiarni! Niestety, spóźniają się… Na komendzie dowiadują się, że przydzielono im pomoc - Piotra, specjalistę do walki z cyberprzestępczością. Przybysz i Dziedzic uważają, że kolega przyszedł na gotowe... Lew wściekły - jego dawna miłość odebrała mu szansę na sławę! Nalepa dowiaduje się, kto zamiast niego wykona pokazową operację – to Oriana Warska. Lew jest w szoku - to... jego studencka miłość! Dyrektorka tłumaczy, że znana na całym świecie kardiochirurg może zapewnić szpitalowi rozgłos i pieniądze. Lew jest wściekły - nawet nie ma ochoty porozmawiać z Warską. Ta tłumaczy to ich wydarzeniami z przeszłości…

"Na Wspólnej" odc. 4305 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 listopada)

Julka i Igor przerażeni - Wiolę próbuje zabić jej córka ćpunka! Igor odbiera Julkę ze szpitala po zawale, który córka przeszła z powodu przedawkowania narkotyków. Dziewczyna przeżywa, że teraz czeka ją pół roku w ośrodku leczenia uzależnień… Nagle do Nowaka dzwoni przerażona Wiola - też chciała zabrać swoją córkę na odwyk, ale ta wpadła w szał! Kiedy Igor z Julką podjeżdżają na miejsce, widzą jak… Anastazja wjeżdża samochodem w swoją matkę!!! Zemsta "Żaby" jest straszna - Agnieszka oskarżona o posiadanie narkotyków! Olszewska i Hebel kibicują podopiecznym z poprawczaka podczas turnieju koszykówki. Chłopakom idzie świetnie! Tylko Tomek jest zdenerwowany - widzi brata, który podrzuca Agnieszce coś do torebki… Chłopcy zostają mistrzami! Kiedy cieszą się z sukcesu, na trybunach rozgrywa się dramat wywołany przez "Żabę" - pies policyjny wyczuwa narkotyki przy Olszewskiej! Tomek reaguje - szokuje brata!!! Lew załamany - nie uwolni się od swojej byłej miłości... Nalepa niechętnie zgadza się asystować Warskiej przy pokazowej operacji. Lew wyraża nadzieję, że to epizod - potem każde z nich pójdzie w swoją stronę… Bardzo się myli - po sukcesie Oriany dyrektorka oznajmia, że ich sławna koleżanka zgodziła się u nich pracować! Nalepa jest załamany - przyznaje Weronice, że Warska to jego dawna miłość…

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"Na Wspólnej" odc. 4306 - STRESZCZENIE szczegółowe (4 listopada)

Tomek wolny - ale czy pozwoli, żeby jego brat został aresztowany?! Agnieszka z Heblem próbują ratować Tomka po tym, jak wziął na siebie winę za narkotyki, które jego brat podrzucił Olszewskiej. Niespodziewanie na komisariacie pojawia się "Żaba"! Prosi Olszewską i Ryszarda o opiekę nad Tomkiem, po czym… przyznaje się do podrzucenia narkotyków prawniczce! Zwolniony Tomek na korytarzu mija się ze skutym bratem - co zrobi?! Igor przekonuje Wiolę, że jedynym ratunkiem dla jej córki jest… więzienie! Anka zła na Igora - wczoraj zapomniał o niej i wieczorem z pracy musiał ją odwieźć wydawca jej płyty - Kazik... Ale Nowak znowu jedzie na Wioli - ta chce się wycofać z zeznań przeciwko córce narkomance. Igor przekonuje ją, że przymusowa izolacja w więzieniu pozwoli Anastazji przeżyć! Tymczasem Julka po wczorajszym zdarzeniu coraz bardziej martwi się, czy da radę wyjść z uzależnienia... Nalepa ma dość - chce wiedzieć, dlaczego Oriana go rzuciła! Lew wpada przed szpitalem na Orianę - ta robi mu przytyki na temat jego motocykla i kryzysu wieku średniego. Później okazuje się, że Warska ma dzisiaj urodziny. Nalepa o tym nie pamiętał, ale niezawodny dr Adamski pojawia się z tortem... Lew ma dość - prosi Orianę o wyjaśnienie sytuacji sprzed lat: dlaczego od niego odeszła?!

"Na Wspólnej" odc. 4307 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 listopada)

Pedofil kontaktujący się ze Stefankiem aresztowany! Iga i Sławek są pod wrażeniem umiejętności i poświęcenia Piotra, któremu udaje się nawiązać kontakt z pedofilem. Kilian - jako Stefanek - umawia się z "Dorką" w parku. Tam policjanci dopadają i aresztują mężczyznę. Podczas przesłuchania pedofil wyraźnie drwi sobie z policjantów - Piotr nie wytrzymuje i wali zboczeńca w twarz! Lwa czeka ostra rywalizacja z Orianą?! Nalepę wzywa dyrektorka - proponuje, by kandydował na jej zastępcę. Lew się waha… Weronika czuje napięcie między ukochanym a jego dawną miłością - niespodziewanie zaprasza lekarkę na kolację. Podczas niej okazuje się, że między Warską i Nalepą iskrzy od rywalizacji i złośliwości! Kiedy Lew dowiaduje się, że Oriana będzie startować na stanowisko wicedyrektora, udaje że on też jest zdecydowany. Po powrocie do domu harda Warska całkowicie się rozsypuje… Marta chce prawdy od Fabiana a Judyta chce go... zniszczyć?! Gęba podejrzewa, że to Fabian sprzedał prasie informację o tym, co spotkało Stefanka - Marta nie chce w to wierzyć ale w końcu pyta Krawca wprost czy to zrobił. Fabian jest wzburzony... Tymczasem Judyta nie może się pogodzić z tym, że została odsunięta od swojego projektu - wini za to Martę. Prosi Fabiana by pomógł odzyskać jej program - Krawiec kategorycznie odmawia. Bradecka ma swój plan - ustawia telefon w ukryciu i... nagrywa ich ostry seks!

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