Paweł wesprze zdradzoną Marysię w „M jak miłość”. Zabierze matkę na niezwykłą wycieczkę

Paweł u boku Marysi. Wesprze matkę w trudnych chwilach w 1956. odcinku „M jak miłość”

W 1956. odcinku „M jak miłość” Zduński nie zawiedzie matki i będzie dla niej ogromnym wsparciem. Po powrocie ze spa na Mazurach – wyjazdu zorganizowanego przez Piotrka (Marcin Mroczek), Kingę (Katarzyna Cichopek) i Agnes (Amanda Mincewicz) – Marysia wciąż będzie w fatalnym stanie psychicznym. Wszystko za sprawą Artura, który nie da jej na wyjeździe spokoju, a ostatecznie i tak postawi na relację z kochanką, łamiąc żonie serce.

Widząc cierpienie matki, Paweł nie będzie zamierzał siedzieć z założonymi rękami. W 1956. odcinku „M jak miłość” wpadnie na pomysł wyjątkowej wycieczki. Zduński zaplanuje wszystko tak, by zdradzona Rogowska mogła chociaż na moment oderwać się od ponurych myśli i zapomnieć o mężu, który po raz kolejny zawiedzie jej zaufanie. Cel zostanie osiągnięty!

Otwock lekarstwem na smutki Marysi. Niespodzianka od syna w „M jak miłość”

Zduński w 1956. odcinku „M jak miłość” zabierze matkę do Otwocka. Krótki, ale niezwykle intensywny i udany wyjazd pozwoli Marysi odetchnąć pełną piersią. Wspólnie spędzony czas z synem okaże się strzałem w dziesiątkę, a Rogowska wreszcie oderwie się od bolesnych wspomnień i myśli o niewiernym Arturze. Pytanie jednak, na jak długo wystarczy jej tego spokoju?

Niestety, echa romansu Artura szybko dadzą o sobie znać. W 1956. odcinku „M jak miłość” Basia (Karina Woźniak) kompletnie nie poradzi sobie z nową sytuacją i decyzją ojca o odejściu. Zrozpaczona dziewczyna zdemoluje samochód Joanny, przez co wyląduje na policji. Czy ten incydent zniszczy efekty starań Pawła? A może dzięki jego wsparciu Marysia poradzi sobie i z tym kryzysem?

Rodzina siłą Marysi. Uśmiech powróci w „M jak miłość”

Zwiastuny i materiały zza kulis serialu zdradzają, że Marysia w końcu odzyska uśmiech. Wszystko dzięki niezłomnemu wsparciu Pawła, Piotrka i Kingi, którzy zjednoczą siły, by pomóc jej przetrwać trudny czas po kolejnym odejściu Artura do kochanki. Dzieci udowodnią, że zawsze może na nie liczyć, niezależnie od okoliczności.

Wygląda na to, że wyprawa do Otwocka z Pawłem, którą z dumą zrelacjonuje pozostałym członkom rodziny, będzie punktem zwrotnym. W 1956. odcinku „M jak miłość” Marysia wróci do bliskich odmieniona, a oni powitają ją z otwartymi ramionami, gotowi na dalsze wspieranie matki i teściowej w powrocie do równowagi. Widzowie z pewnością trzymają kciuki za taki rozwój wydarzeń!

Gdzie i kiedy oglądać 1956. odcinek „M jak miłość”?

Premiera 1956. odcinka kultowego serialu „M jak miłość” zaplanowana jest na wtorek, 10 listopada 2026 roku. Emisja tradycyjnie odbędzie się na antenie TVP2 o godzinie 20.50.