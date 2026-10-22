M jak miłość, odcinek 1956: Artur podda się i wybierze kochankę. Rogowski porzuci Marysię i wróci do Joanny

Marysia nie da Arturowi kolejnej szansy w 1956. odcinku "M jak miłość"!

W 1956. odcinku serialu "M jak miłość" Artur zdecyduje się na powrót do Joanny, która w przeciwieństwie do Marysi, chętnie go przyjmie. Rogowski straci zapał do walki o żonę, ponieważ Marysia stanowczo odmówi wybaczenia mu kolejnej zdrady i nie będzie chciała dać mu drugiej szansy.

Po tygodniowej przerwie niewierny mąż wrócił do Marysi z deklaracją, że wybiera właśnie ją. Niestety, spotkał się ze zdecydowanym odrzuceniem. Sytuacja nie zmieniała się, nawet gdy zdradziecki Artur przekonał do siebie Barbarę (Teresa Lipowska) i gdy w 1953. odcinku pojedzie za Marysią na Mazury. Jego starania zakończą się fiaskiem – Rogowska odda mu obrączkę, co będzie dla niej bardzo trudnym doświadczeniem.

Artur porzuci rodzinę dla Joanny w 1956. odcinku "M jak miłość"!

W obliczu tych wydarzeń Artur całkowicie zrezygnuje ze starań o żonę. W 1956. odcinku Rogowski z łatwością zacznie układać sobie relacje z Joanną, która od razu go zaakceptuje. Artur postanowi porzucić rodzinę, która i tak będzie stała po stronie Marysi, by na stałe związać się z kochanką.

Podczas kolejnej wizyty u Mostowiaków Artur uświadomi sobie, że nie ma sensu walczyć o bliskich. Nawet Barbara już nie będzie chciała z nim rozmawiać, Agnes (Amanda Mincewicz) szybko uniknie go, a Basia (Karina Woźniak) odda mu rzeczy. Chociaż córka w końcu spróbuje mu pomóc w ratowaniu małżeństwa, po kolejnej porażce ojciec ponownie ją opuści.

Basia zniszczy auto kochanki ojca w 1956. odcinku "M jak miłość"!

W 1956. odcinku "M jak miłość" Basia nie będzie zamierzała puścić płazem zachowania ojca i zaplanuje zemstę. Dziewczyna nie będzie potrafiła zaakceptować faktu, że Artur porzucił rodzinę dla kochanki, by związać się z nią na stałe.

Emocje wezmą górę i młoda Rogowska zniszczy samochód Joanny, co będzie skutkowało dla niej wizytą na komisariacie policji. Widzowie wkrótce dowiedzą się, czy ten incydent wpłynie na decyzje Artura, czy też utwierdzi go w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru.

Kiedy 1956. odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Emisja 1956. odcinka "M jak miłość" została zaplanowana na wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

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