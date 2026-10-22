Kasia pozna potworną prawdę o mężu w "M jak miłość". Sanocka w panice ucieknie z Zosią przed mordercą

Mariusz zgotuje Kasi prawdziwe piekło w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia znajdzie się w tragicznym położeniu, a strach przed Mariuszem całkowicie ją sparaliżuje. Zastraszona kobieta zrezygnuje nawet z pomocy Anety (Ilona Janyst) i ukryje przed nią prawdę o koszmarze, jaki zafunduje jej mąż. A sytuacja będzie dramatyczna. Pijany i coraz bardziej agresywny Sanocki nie poprzestanie na przemocy psychicznej i fizycznej. Dojdzie do najgorszego – oprawca siłą zaciągnie żonę do łóżka i wykorzysta ją seksualnie.

Dom Kasi i małej Zosi, która również zacznie drażnić Mariusza, zamieni się w istne piekło. Sanocka będzie bała się pisnąć słowem, by ostrzec Chodakowską lub Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Przełom nastąpi, gdy uświadomi sobie, że jej mąż jest najprawdopodobniej mordercą Sowińskiego. Ta myśl popchnie ją do desperackiej decyzji o natychmiastowej ucieczce z córką.

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Odkrycie zwłok Aleksandra demaskuje Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko za sprawą wstrząsającego odkrycia w 1955. odcinku produkcji. Śledczym uda się wreszcie odnaleźć zwłoki Aleksandra. Okaże się, że Mariusz niezbyt umiejętnie ukrył ciało ofiary. Chociaż Sowiński przez dłuższy czas figurował jako zaginiony, a o jego śmierci wiedział jedynie morderca oraz przeczuwająca najgorsze Ewa (Karolina Dryzner) – siostra zmarłego – znalezienie ciała pozbawi jakichkolwiek złudzeń.

Kasia błyskawicznie połączy fakty. Dziwne i nieobliczalne zachowanie Mariusza w ostatnich dniach nabierze dla niej makabrycznego sensu. Sanocka uświadomi sobie, że jej mąż odkrył romans, prawdopodobnie znajdując zostawiony naszyjnik, i w przypływie wściekłości zlikwidował rywala. Wcześniejsze groźby Sanockiego teraz staną się przerażającą rzeczywistością.

Kasia ucieknie z Zosią przed mordercą w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955. odcinku Kasia zrozumie, że ma do czynienia z człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym. Świadomość, że mieszka pod jednym dachem z mordercą, wywoła u niej panikę. W obawie o bezpieczeństwo swoje i Zosi, Sanocka spakuje rzeczy i ucieknie w nieznane. Sytuacja stałaby się jeszcze bardziej dramatyczna, gdyby Mariusz dowiedział się, że to Jakub, a nie on, jest biologicznym ojcem dziewczynki.

Zniknięcie żony doprowadzi Mariusza do absolutnej furii. Wściekły agresor wpadnie w szał i niemal rzuci się z pięściami na Anetę (Ilona Janyst), błędnie zakładając, że to ona zorganizowała ucieczkę. Pytanie, czy Chodakowska, widząc skrajnie niebezpieczne oblicze mężczyzny, zrezygnuje z wyjawienia mu prawdy. Widzowie wkrótce przekonają się, czy Sanocki zdoła odnaleźć ukrywającą się żonę z dzieckiem.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Premiera 1955. odcinka „M jak miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 9 listopada 2026 r., na godzinę 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.