"Na Wspólnej" - nowe odcinki przyniosą zwrot akcji, którego chyba nikt się nie spodziewał. Gdy Krzysztof będzie już przekonany, że Basia nie żyje - w parku znalezione zostaną zwłoki kobiety - okaże się, że to pomyłka. Sama Brzozowska zaś odkryje tożsamość swojego porywacza - to Andrzej! Jej były mąż wpadnie i postanowi odebrać sobie życie.

W tak zwanym międzyczasie erotyczna książka Teresy okaże się hitem i natchnie Danusię, Włodek postanowi porzucić bar i spotka kobietę, którą poznał w samolocie, gdy umierała Maria, a Greg okaże się przemocowcem. Szczegóły odcinków 4272, 4273, 4274 i 4275 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4272 - STRESZCZENIE szczegółowe (31 sierpnia)

Trwa walka o życie Basi! Po porwaniu Basi policja obserwuje Sandrę i Jana Rybę. Smolny - w obawie o życie żony - domaga się, by policja zaczęła działać zdecydowanie. Krzysztof dopada Rybę i grozi, że jeśli Basi coś się stanie, to go zabije! Po tej prowokacji policja rusza za mężczyzną... Tymczasem do Andrzeja przyjeżdża żona - Wiola jest przerażona, gdy słyszy o porwaniu byłej żony Brzozowskiego! Lew i Greg nie zgadzają się w sprawie przemocy wobec kobiet… Kalski uważa, że Zoja musi sama podjąć decyzję o oskarżeniu swojego chłopaka -sadysty. Lew jest zaskoczony - jego zdaniem wiele zależy od nich... Jakiś czas później na oddział przychodzi wezwany przez Zoję jej partner - i… wpada w policyjną zasadzkę! Greg jest wyraźnie zdenerwowany całą sytuacją - chce wyciągnąć Lwa na piwo. Nagle na oddziale pojawia się żona Kalskiego - rozbiła ich samochód… Krystyna ustawia swoich wielbicieli do pionu! Profesor Agier bardzo przeżywa to, co usłyszała od Juliusza - czuje się oszukana. Dobija ją fakt, że Ula i Łucja zaangażowały się w tę mistyfikację... Tymczasem Juliusz spotyka się z Janem i oznajmia mu, że usuwa się w cień - jednak każe mu dbać o Krystynę! Ale Agierowa totalnie zaskakuje obu panów…

"Na Wspólnej" odc. 4273 - STRESZCZENIE szczegółowe (1 września)

Greg katem swojej żony! Kalski jest wściekły na żonę za to, że uszkodziła auto - Greg poniża Ewelinę i szarpie za włosy! Jakiś czas później kobieta dzwoni do Weroniki i prosi o spotkanie. Podczas spaceru wyznaje Roztockiej, że jest totalnie zależna od męża, którego musi prosić nawet o drobiazgi... Kiedy Ewelina wraca, Greg już na nią czeka - nie wpuszcza jej do domu! Basia nie żyje?! Smolny nie je i nie śpi - zamartwia się o Basię. Nachodzi Sławka, pytając o wyniki poszukiwań. Nagle wpada Iga - w parku znaleziono zwłoki kobiety! Krzysztof jedzie za radiowozem i w amoku podbiega do leżącego ciała... Zięba załamany - nie chce prowadzić baru bez Marysi... Włodek otwiera bar po zamknięciu z powodu śmierci żony. Jednak w każdym kącie widzi ukochaną Marysię... Załamany Zięba wyznaje Hofferom, że nie może dłużej prowadzić baru! Roman zabiera przyjaciela na spacer. W kawiarni spotykają Dorotę - kobietę z samolotu, która zebrała perły rozsypane w chwili śmierci Marii. Znajoma ewidentnie podnosi Włodka na duchu!

Quiz: Ranczo czy "Na Wspólnej"? Połącz WĄTEK z serialem. Zobacz, czy WSZYSTKO pamiętasz Pytanie 1 z 11 Maria z Włodkiem prowadzą bar z obiadami i pierogami Na Wspólnej Ranczo Następne pytanie

"Na Wspólnej" odc. 4274 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 września)

Basia żyje - i już wie, kto ją porwał! Smolny ma nadzieję, że wkrótce zobaczy żonę - policja aresztowała Rybę i go przesłuchuje. Jednak mężczyzna idzie w zaparte – to nie on porwał Brzozowską! Tymczasem przetrzymywana w jakiejś piwnicy Basia próbuje się ratować. Słysząc nadchodzącego porywacza, udaje nieprzytomną a kiedy mężczyzna zbliża się do niej, Basia nagle rzuca się na niego! Zdziera z głowy porywacza kominiarkę i zamiera… Zna tę twarz bardzo dobrze! Milena zachwieje biznesem męża?! Kluskowa jest zła na męża o jego tajemnicze biznesy. Śledzi Bożydara i trafia na Wspólną, gdzie zebrali się mieszkańcy, którzy protestują przeciwko powstaniu restauracji na dachu ich domu. Bożydar przekonuje ich nalewkami i obietnicą remontu dziedzińca. Żeby udobruchać obrażoną żonę, proponuje jej by zrobiła… projekt nowej inwestycji! Co na to jego wspólnicy - Zdybicka i Baliszewski?! Mąż Bednarczuk ma dość jej tajemnic?! Bednarczuk poprawiła swoją powieść erotyczną i prosi Danutę o jej ocenę. Zimińska z wypiekami na twarzy czyta dzieło przyjaciółki... Tymczasem mąż Teresy jest zaniepokojony - żona całymi nocami siedzi przy komputerze a po pracy… gdzieś znika! Rafał zaczyna myśleć o najgorszym... Nie wie, że Teresa pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury.

"Na Wspólnej" odc. 4275 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 września)

Andrzej popełni samobójstwo?! Krzysztof jest wściekły - policjanci wypuścili Jana Rybę! Liczą na to, że doprowadzi ich do Basi... Tymczasem Wiola postanawia śledzić Andrzeja. Trafia do opuszczonego domu, gdzie Brzozowski przetrzymuje byłą żonę. Słysząc głos Basi - uwalnia ją! Brzozowski jest załamany - postanawia skończyć z sobą… Erotyczna powieść Teresy hitem! Bednarczuk spotyka się z wuefistą - swoim dawnym chłopakiem i przyjacielem. Jego też poprosiła o ocenę swojej powieści erotycznej. Gdy Marcin mówi, że książka jest bardzo wciągająca, Teresa rzuca mu się na szyję! Widzi to jej mąż... Tymczasem Danka - natchniona powieścią przyjaciółki - czeka na Marka z niespodzianką w… sypialni! Julka wychodzi z uzależnienia? Igor chce by Anka i Jaś wrócili do domu - uważa, że jest bezpiecznie. Tłumaczy przeciwnej temu Ewie, że terapeutka Julki widzi poprawę, może nawet szansę wyjścia z uzależnienia bez terapii zamkniętej. Julia cieszy się na powrót do szkoły - przeprasza rodzinę za to, co im zrobiła. Nieoczekiwanie do Nowaków puka Leon - chce porozmawiać z Julką...

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