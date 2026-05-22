"Na Wspólnej" - odcinki 4221, 4222 i 4223 to już istna telenowela. Okaże się, że za dziwnym i agresywnym zachowaniem Czerskiego stał guz mózgu, a Mariusz straci pamięć i nie rozpozna Oli. Zduński wtedy wykorzysta okazję i wmówi mu, że on i Ola są razem. Tymczasem Julka wpadnie w narkotycznego tripa, Sławek podąży śladem mafii deweloperskiej, która odpowiada za kłopoty Damiana, Andrzej będzie śledzony, a Eliza stanie twarzą w twarz z kochanką Jarka. Szczegóły znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4221 - STRESZCZENIE szczegółowe (1 czerwca)

Julka na narkotykowym zjeździe! Julka czuje się fatalnie - ma zjazd po narkotykach, które wzięła razem z Leonem. Roztrzęsiona, chce wracać do domu ale chłopak ją powstrzymuje - nie może się pokazać w takim stanie! Tymczasem Igor odchodzi od zmysłów czekając na córkę. Gdy ta w końcu wraca, przedstawia sytuację w taki sposób, że Igor... jest wdzięczny Leonowi za opiekę nad Julką! Ola ma wyrzuty sumienia - jest złą żoną?! Przerażona Ola czeka aż Mariusz odzyska przytomność. Lekarz uświadamia ją, że to guz płata czołowego mózgu spowodował zaburzenia i brak kontroli emocji. Ola ma potworne wyrzuty sumienia, że porzuciła chorego męża - matka Mariusza też nie ma dla niej litości… Całą sytuację chce wykorzystać klient Oli - Zduński wykazuje się ogromną troską o nią! Żona Gwiazdy zaskakuje Smolnego a Michała… jego brat! Do redakcji Smolnego wpada żona prezesa Gwiazdy. Krzysztof nie mówi Marcelinie o romansie jej męża… Wkurzona Sandra donosi kochankowi, że Igor ujawnił ich związek przed Smolnym! Żąda, by Przemek zwolnił Nowaka... Tymczasem Michał spotyka się ze swoim bratem, Andrzejem. Były mąż Basi wyznaje, że się rozwodzi – chce przepisać na Michała swoje nieruchomości...

"Na Wspólnej" odc. 4222 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 czerwca)

Czerski przechodzi operację mózgu - Olę wspiera Zduński… na oczach matki Mariusza! Ola jedzie rano do szpitala - jej mąż ma być pilnie operowany. Otylia pyta lekarza o ewentualne powikłania ale Mariusz nie chce słuchać o padaczce i utracie pamięci... Kiedy chirurdzy ratują mózg Czerskiego, jego żona próbuje ratować jego karierę prawniczą - spotyka się z Zakościelnym. Po operacji okazuje się, że... Czerski nie rozpoznaje Oli! Załamaną kobietę pociesza czule... Zduński. Widzi to Otylia! Igor zwalnia się z pracy a Leon zamierza wykorzystać Julkę?! Leon przychodzi rano po Julkę - podkreśla przed Igorem, jaki jest słowny. Chłopak zwierza się Julkce, że potrzebuje hajsu - zalał komputer, na którym tworzy muzę... Tymczasem Nowak wraca do pracy po zawieszeniu - Sandra wita go groźbami! Wkrótce do redakcji wpada Gwiazda i... rzuca się na Smolnego i Nowaka - Igor nie wytrzymuje! Andrzej odtrącony przez najbliższych i... szpiegowany?! Michał spotyka się z bratem - oświadcza, że nie zgadza się na przepisanie na niego nieruchomości Andrzeja. Nie ufa mu… Rozczarowany Andrzej poznaje u Basi swoją wnuczkę oraz Adę, żonę Daniela. Niestety, syn nie ma ochoty widzieć się z ojcem... Gdy Brzozowski wychodzi od byłej żony na dziedzińcu Wspólnej, spotyka Smolnego - ktoś z ukrycia robi im zdjęcia!

"Na Wspólnej" odc. 4223 - STRESZCZENIE szczegółowe (3 czerwca)

Zduński bezczelnie okłamuje Czerskiego - chce zabrać mu żonę! Zduński odwiedza Mariusza w szpitalu - wmawia mu, że Ola po ich rozstaniu jest teraz z nim. Potwierdza to Otylia - mówi synowi, że widziała jak Zduński wczoraj obejmował Olę. Jakiś czas później Mariusz wygania żonę - nie chce jej widzieć! Kiedy Czerska robi synowej wyrzuty na temat mężczyzny, który był dziś u Mariusza, Ola zaczyna wszystko rozumieć - wściekła dopada Zduńskiego! Sławek ma dojście do mafii, której przeszkadzał Cieślik... Sławek drąży sprawę mafii deweloperskiej, która uciszyła Cieślika. Kontaktował się z nią Zenek - Kaja i Dziedzic biorą go w obroty! W końcu policjant przyznaje, że wykradł telefon Damiana z depozytu! Sławek chce wykorzystać szemrane kontakty Zenka... Tymczasem Monika próbuje walczyć z hejtem, jaki dotyka Kajetana. Szkoła umywa ręce - radzi przejść na domowe nauczanie... Cieślikowa jest wściekła! Jarek prze do rozwodu - Eliza się podda?! Eliza przychodzi do mieszkania Bergów - wciąż ma nadzieję, że Jarek da szansę ich małżeństwu. Berg nie zwodzi żony - nie potrafi jej wybaczyć. Oznajmia załamanej Elizie, że umówi ich z kuratorką dzieci - muszą jej powiedzieć o planach rozwodowych... Kiedy małżonkowie idą razem na Wspólną, spotyka ich Wrońska - kobieta, z którą ostatnio przespał się Berg. Robi się bardzo niezręcznie…

