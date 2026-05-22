Marta Linkiewicz powołana do kadry narodowej! Sensacyjny zwrot w karierze zawodniczki

Marta Linkiewicz powołana do kadry narodowej. Reprezentuje Polskę w kickboxingu

Jej nazwisko oficjalnie figuruje na liście Polskiego Związku Kickboxingu wśród seniorek w kategorii wagowej do 65 kg. Zawodniczka trenująca na co dzień w Uniq Fight Club Warszawa udowadnia, że sztuki walki to dla niej znacznie więcej niż tylko sposób na szybki zysk we freak fightach. Początki jej medialnej kariery sprzed dekady były mocno kontrowersyjne, ale obecna postawa to doskonały dowód na to, jak wielki i pozytywny wpływ na życie człowieka potrafi mieć zaangażowanie w sport.

Podczas niedawnych mistrzostw kraju odbywających się w Kielcach, zawodniczka zdołała wywalczyć wicemistrzostwo, sięgając po srebrny krążek. Zanim dotarła do decydującego starcia, wygrała kilka wymagających walk. Złoto przeszło jej koło nosa dopiero w finale, gdzie lepsza okazała się Daria Woźniak. Ten sukces to zdecydowanie najważniejsze osiągnięcie w dotychczasowej, sportowej drodze popularnej influencerki i zarazem jej debiutancki medal w mistrzostwach Polski.

Linkimaster chwalona za spokój i świetne przygotowanie. Droga do srebra na mistrzostwach Polski

W trakcie rywalizacji w Kielcach zawodniczka pokazała się z bardzo dobrej strony. Eksperci i obserwatorzy podkreślali nie tylko jej świetną kondycję fizyczną, ale także widoczny rozwój taktyczny oraz duży spokój w trakcie wymiany ciosów. To świadczy o ogromnym postępie, jaki wykonała pod okiem trenerów.

Warto dodać, że dla Linkiewicz nie był to debiut na imprezie mistrzowskiej organizowanej pod egidą Polskiego Związku Kickboxingu. Swój pierwszy start w krajowym turnieju zaliczyła już kilka miesięcy wcześniej, choć wówczas jej przygoda z zawodami zakończyła się już na etapie pierwszego pojedynku.

"Marta Linkiewicz z powołaniem do Kadry Narodowej Low Kick. W miniony weekend Marta Linkiewicz potwierdziła swoją wysoką formę i zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w Kielcach, co zaowocowało dołączeniem do grona najlepszych zawodniczek w kraju. To efekt ciężkiej pracy, konsekwencji i codziennego zaangażowania na sali treningowej. Ogromne gratulacje."