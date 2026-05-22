"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 934

W serialu "Dziedzictwo" atmosfera zagęszczała się już od pierwszych minut, rzucając cień na codzienne życie bohaterów. Sinan musiał zaopiekować się osłabioną Aynur, która zasłabła w trakcie sprzątania, ale jego spokój przerwała wizyta Gurkana i ich gwałtowny konflikt o telefoniczne flirty przyjaciela. Równolegle Ferit, Ayse oraz Derya z dużym zaangażowaniem prowadzili dochodzenie bezpośrednio na miejscu zbrodni. Przełom nastąpił, gdy Poyraz przekazał policji Ismaila, a ten pod wpływem namów Semiha przyznał się w końcu do bycia wynajętym przez Truciznę. W tym samym czasie Nana zmagała się z ogromnymi wyrzutami sumienia wobec Poyraza i usilnie starała się znaleźć sposób, aby ten jej wybaczył. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania postawi przed wszystkimi nadchodzący odcinek.

"Dziedzictwo" odc. 934 - streszczenie

Trucizna powoli odzyskuje siły i zaczyna planować kolejne kroki, chcąc odkryć, kto dokładnie jest wrogiem Poyraza. Chce również zrozumieć motywy osoby, która zaczęła podszywać się pod mężczyznę, by przejąć jego tożsamość. Nana podejmuje próbę ocieplenia stosunków z Poyrazem, przygotowując dla niego specjalny wiersz. Kobieta nie zdaje sobie jednak sprawy, że Poyraz już dawno jej wybaczył i obecnie jedynie udaje osobę urażoną, by obserwować jej reakcję. W tym samym czasie Ayse prezentuje wyniki testów DNA, z których wynika, że odnalezione ciało należy do prokurator Leyli. Wiadomość ta sprawia, że Derya traci przytomność, a po odzyskaniu świadomości wyznaje, iż miała siostrę bliźniaczkę. Wątek Sinana skupia się na jego rozmowie z Aynur, podczas której mężczyzna przyznaje, że niesłusznie brał ją i Gurkana za parę, co skłania Gurkana do wysnucia wniosków na temat uczuć kolegi.

"Dziedzictwo" odc. 934 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie zainteresowani dalszymi perypetiami postaci mogą liczyć na regularną emisję serialu w telewizji publicznej. Produkcja utrzymuje swoje stałe miejsce w ramówce, pozwalając na systematyczne śledzenie opowiadanej historii bez obaw o nagłe zmiany terminów. Warto zarezerwować sobie czas w popołudniowym bloku programowym, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Nany i jej otoczenia. Odcinek numer 934 zostanie zaprezentowany na antenie 30 maja 2026 roku. Transmisja została zaplanowana na kanale TVP1 o godzinie 16:05.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to popularna produkcja znad Bosforu, która opowiada o miłości i skomplikowanych więzach rodzinnych. Serial przeszedł długą drogę, zmieniając z czasem główne postacie i wprowadzając nowe, interesujące wątki po śmierci Seher i Yamana. Mimo licznych zmian w scenariuszu, opowieść wciąż skupia się na poszukiwaniu szczęścia i walce z przeciwnościami losu. To historia o odkupieniu, która potrafi zaskoczyć nieoczekiwanymi powiązaniami między nowymi bohaterami, takimi jak Nana i Poyraz. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)