Dziedzictwo, odcinek 918: Zaskakująca decyzja Nany. Rezygnuje z intratnego zlecenia [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-05-14 16:34

Czy podłość Cansel nie zna granic? Intrygantka wymyśla mściwy plan, by upokorzyć Nanę, ale rykoszetem obrywa także Poyraz. Jednocześnie przed dziewczyną otwiera się szansa na wielką kariera – agentka modelingu jest zafascynowana jej urodą! Czy Nana wejdzie do świata blichtru, by stać się niezależną? Emocje sięgną zenitu także na pikniku Ferita, gdzie niespodziewane pojawienie się Deryi zepsuje sielankową atmosferę. Oglądajcie w czwartek w TVP1, a już teraz czytajcie streszczenia!

W poprzednim odcinku (917) Poyraz uratował Nanę z rąk napastników, a Sinan przeprowadził się do Aynur, by chronić ją przed zemstą bandytów. Brat Cansel oficjalnie rozpoczął starania o względy Nany, co wywołało poruszenie wśród domowników.

Cansel zastawia pułapkę na Nanę i Poyraza

Cansel bez przerwy dręczy Nanę, zlecając jej najcięższe prace fizyczne, byle tylko ją upokorzyć, jednak natychmiast zmienia maskę, gdy tylko w pobliżu pojawia się Poyraz. Podczas gdy mężczyzna próbuje naprawić szafkę w salonie, wpada w zastawioną przez szwagierkę pułapkę – spada na niego i Nanę miska z wodą, co tylko potwierdza nikczemne intencje Cansel.

Kusząca propozycja dla Nany

Nana otrzymuje ofertę pracy od agentki modelingu, Banu, jednak mimo problemów finansowych rodziny Şahina, dziewczyna początkowo odrzuca propozycję - nie jest zainteresowana tego typu zatrudnieniem.

Rodzinny piknik Ferita kończy się skandalem

Ferit, chcąc naprawić relacje z rodziną, zaprasza wszystkich na piknik, co spotyka się z wielkim uznaniem ze strony Ayse. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu zostaje jednak brutalnie przerwana przez nagłe pojawienie się Deryi, która nie zamierza pozwolić Feritowi na szczęście u boku byłej żony i planuje kolejny krok w swojej niebezpiecznej grze.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 918. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 14 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

