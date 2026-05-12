Zaskakujący finał przed wakacjami. Gloria i Maks z "Na dobre i na złe" znów w swoich ramionach po tragicznych wydarzeniach

Tragiczny finał operacji w przedwakacyjnym 995. odcinku "Na dobre i na złe" (środa, 27.05.2026, godz. 20.55, TVP2)

Zbliżający się wielkimi krokami 995. odcinek popularnej produkcji przyniesie bolesne chwile dla bohaterów. Gloria i Maks nie zdołają ocalić życia małego pacjenta, Sebastiana (w tej roli Szymon Andrzejewski). To tragiczne w skutkach wydarzenie najmocniej odciśnie piętno na Krasuckiej. Załamaną i zapłakaną lekarkę odnajdzie w pokoju socjalnym Beger. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, kardiochirurg natychmiast pospieszy z pocieszeniem, po raz kolejny pokazując swoje bardziej empatyczne, ludzkie oblicze.

- Szukałem cię...Traciliśmy już pacjentów - zagai Beger.

- Ja wiem, że to głupie i nieprofesjonalne... - spróbuje wytłumaczyć swoją reakcję Krasucka, lecz Maks natychmiast przerwie jej, by dodać otuchy - Nie przyszedłem cię strofować...

W tym momencie finałowego, 995. odcinka "Na dobre i na złe" przed letnią przerwą w emisji, emocje wezmą górę i Krasucka wyrzuci z siebie cały ból. Śmierć nastoletniego Sebastiana wstrząśnie nią dogłębnie, gdyż chłopiec miał jeszcze całe życie przed sobą.

- To był jeszcze dzieciak... Niczego naprawdę fajnego nie zdążył przeżyć... Nie dowiedział się na kogo miał wyrosnąć, o co chciałby walczyć... - przyzna Gloria w rozmowie z byłym partnerem.

- Nie każdego da się uratować... - skwituje Maks.

Maks będzie oparciem dla Glorii w 995. odcinku serialu "Na dobre i na złe"

Dialog między dawnymi kochankami w przedwakacyjnym 995. odcinku "Na dobre i na złe" niebawem zmieni ton na bardziej prywatny. Krasucka zacznie rozmyślać o uczuciach i otwarcie wyzna, jak bardzo ubolewa nad rozpadem ich związku.

- Nie przeżył jeszcze swojej takiej... wielkiej, dorosłej miłości... My chociaż mamy wspomnienia. Ja bym za nic tego nie oddała... I tak mi cholernie przykro, że nam nie wyszło... - podzieli się swoimi odczuciami lekarka.

To bolesne wyznanie Glorii w 995. epizodzie wywoła niemałe wrażenie na Maksie, który po raz kolejny wykaże się klasą. Mężczyzna nie wykorzysta emocjonalnej słabości byłej ukochanej, a w zamian zaoferuje jej szczere wsparcie na przyszłość.

- Jeszcze nałamiesz serc, Krasucka... Aż w końcu trafisz na tego szczęściarza, który okaże się tym jedynym... - stwierdzi pocieszająco Beger.

Namiętny pocałunek Krasuckiej i Begera na zakończenie sezonu w 995. odcinku "Na dobre i na złe"

Czuła postawa Maksa w ostatnim przed wakacjami, 995. odcinku "Na dobre i na złe" nie przejdzie bez echa. Kiedy dyżur dobiegnie końca, Gloria i Beger ponownie spotkają się przed budynkiem leśnogórskiego szpitala, gdzie w strugach ulewnego deszczu kobieta spontanicznie obejmie lekarza za szyję i obdarzy go gorącym pocałunkiem, na który ten odpowie równie namiętnie.

Wszystko wskazuje na to, że dawne uczucia nadal płoną, mimo formalnego rozstania. Czy ten przełomowy moment w finale sezonu zwiastuje odrodzenie miłości Glorii i Maksa w "Na dobre i na złe" po wakacyjnej przerwie? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach, chociaż wiele tropów sugeruje, że ich drogi mogą się znów połączyć.