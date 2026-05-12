Koniec "Na dobre i na złe" tuż-tuż. Wiemy, co wydarzy się przed przerwą wakacyjną

Koniec "Na dobre i na złe" w maju 2026. Data emisji przed wakacjami

Telewizja Polska zaplanowała finał bieżącego sezonu "Na dobre i na złe" na środę, 27 maja 2026 roku. Widzowie obejrzą go o 20:55 w TVP2. Podobnie jak rok wcześniej, serial zniknie z ekranów z końcem maja, z jednodniowym przesunięciem w kalendarzu względem zeszłego roku.

Przerwa wakacyjna nastąpi po 995. odcinku produkcji. To oznacza, że wyczekiwany, jubileuszowy 1000. odcinek zostanie wyemitowany dopiero w kolejnym sezonie. Producenci zapewniają jednak, że finał dostarczy wielu emocji.

Co wydarzy się w ostatnim odcinku "Na dobre i na złe"? Finał sezonu

Gloria i Beger znów razem? Emocje w finale "Na dobre i na złe"

W 995. odcinku dużo uwagi poświęci się relacji Glorii (Aleksandra Grabowska) i Begera (Tomasz Ciachorowski). Kardiochirurdzy będą musieli zmierzyć się z tragiczną śmiercią młodego pacjenta. To dramatyczne przeżycie mocno na nich wpłynie – Maks stanie się wsparciem dla zrozpaczonej lekarki, a w efekcie dojdzie między nimi do namiętnego pocałunku. Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie znów mogą być parą.

Maria pójdzie na policję. Konfrontacja w Leśnej Górze

Ważne decyzje podejmie też Maria (Sylwia Achu), która ostatecznie zgłosi sprawę Dobrego (Mateusz Kmiecik) organom ścigania. Złoży zeznania obciążające lekarza. Sprawa jednak się skomplikuje, bo w szpitalu będzie czekało ją trudne spotkanie twarzą w twarz z żoną oprawcy, Dorotą (Joanna Kuberska).

Pozostałe wątki w 995. odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą

Finałowy epizod pokaże również walkę o życie pacjenta prowadzoną przez Julkę (Aleksandra Hamkało) i Borysa (Marcin Zacharzewski). Tymczasem Blanka (Pola Gonciarz) spotka się prywatnie ze znajomą pacjentką Zuzą. Na horyzoncie pojawi się też prawnik Maciej (Sebastian Cybulski), który ponownie zjawi się u Majki (Katarzyna Wuczko). O tym, jak rozwiną się te relacje, widzowie dowiedzą się w przyszłości.

