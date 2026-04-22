"Na Wspólnej" zaskoczy w tym tygodniu nawet największych fanów. Scenarzyści wymyślili bowiem prawdziwą bombę - Damian Cieślik trafi do aresztu za... kontakty seksualne z 14-latką. Tymczasem zasadzka Kasi na Łukasza nie powiedzie się, ale Żbikowa obmyśli plan B, a Junior odkryje, że Eliza i jej kochanek chcą... uciec z kraju. Szczegóły z odcinków 4205, 4206, 4207 i 4208 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4205 - STRESZCZENIE szczegółowe (4 maja)

Monika w rozpaczy - Damian aresztowany za pedofilię! Cieślik spotyka Krupskiego, który radzi mu, żeby cieszył się wolnością - póki może. Tymczasem Monika dowiaduje się, że została usunięta z trójki klasowej. Ostro protestuje i dostaje wsparcie od mamy Fiony. Kowalska jest przy Monice, kiedy w mieszkaniu Cieślików pojawia się… policja! Damian zostaje aresztowany pod zarzutem pedofilii! Tadek dopada brata, a Kasia… Łukasza! Żbika dopada Tadeusz - bije brata na oślep zarzucając mu, że nastawia ich siostrę Marysię przeciw Kalinie! Tymczasem Kasia spotyka się z Łukaszem, na którego zastawiła zasadzkę. Mężczyzna - podając się za doradcę finansowego - chce wyłudzić od żony Żbika 100 tysięcy złotych. Kasia tylko na to czekała! Igor przegrywa z Sandrą a Julka się... upija! Igor dowiaduje się, że konkurencja podebrała im hitowy temat Sandry! Ta złośliwie przypomina, że ostrzegała przed tym. Smolny wkurzony - oznajmia, że następnym razem posłuchają Sandry! Tymczasem Julka zrywa z Kosmą. Idzie do Leona - na pocieszenie dostaje od niego alkohol…

"Na Wspólnej" odc. 4206 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 maja)

Senator Cieślik jednak pedofilem?! Monika jest roztrzęsiona - wydzwania do Weroniki po pomoc prawną. Tymczasem Damian został pobity w celi przez bandziorów, którzy dowiedzieli, że aresztowano go za pedofilię. Cieślikowa bezskutecznie próbuje się dowiedzieć co z jej mężem - dopiero Sławek mówi jej, że nie jest dobrze. Są twarde dowody na kontakty seksualne Damiana z 14-latką! Kasia obnaża Kalinę - co zrobi Zakościelny?! Akcja Kasi i Anety przeciwko Łukaszowi nie powiodła się. Darek i Kasia dochodzą do wniosku, że nie pozostaje nic innego, jak wyjawić fakty Zakościelnemu. Żbikowa mówi teściowi wszystko - o zaplanowanej przez Kalinę kradzieży w kancelarii, o wynajęciu na swoją świadkową aktorki i… romansie Kaliny z Łukaszem! Czy Andrzej w końcu zrozumie, jak podle został oszukany?! Julka coraz bliżej rapera Leona? Igor hałaśliwie budzi córkę - totalnie skacowaną po wczorajszej popijawie u Leona. Nowak ostro traktuje Julkę i każe jej iść do szkoły. W obronie dziewczyny staje Ania. Gdy Nowakówna zostaje sama, odwiedza ją Leon - pyta, czy wciąż cierpi po rozstaniu z Kosmą...

PRZECZYTAJ TEŻ: Kłamstwo Kasi z "M jak miłość" ujrzy światło dzienne. Kto jest biologicznym ojcem Zosi?

"Na Wspólnej" odc. 4207 - STRESZCZENIE szczegółowe (6 maja)

Junior przerażony – znowu straci matkę i… rodzinę?! Junior jest zszokowany po tym, jak zobaczył Elizę całującą się z jego trenerem. Przy śniadaniu robi mocne aluzje… Tymczasem Bartek szanuje decyzję Bergowej i planuje zniknąć. Po treningu oznajmia młodym bokserom, że muszą szukać innego klubu – on wyjeżdża z Polski. Junior, dziwnie spokojny, zaprasza Wichrowskiego na swoje jutrzejsze przedstawienie. Wychodząc z klubu słyszy, jak Sylwia krzyczy do Bartka, że zamierza uciec… z Elizą! Rodzina robi wszystko, by pomóc Damianowi! Weronika spotyka się Moniką i próbuje ją uspokoić – choć wie, że położenie Cieślika jest tragiczne. Tymczasem Sławek domyśla się, kto mógł wykraść telefon Damiana z magazynu depozytów – odwiedza Remka, który był w szkole policyjnej z podejrzanym. Klusek zgadza się wybadać kolegę... Monika też działa – o pomoc w udowodnieniu niewinności męża prosi Igora. Ich rozmowę słyszy Sandra... Darek z ojcem planują zemstę na Kalinie! Zakościelny odwiedza syna – Darek potwierdza słowa Kasi i mówi ojcu o tym, jak Kalina próbowała wrobić go w gwałt. Andrzej zszokowany – w końcu mu wierzy! Zastanawiają się, jak zdemaskować psychopatkę... Tymczasem Łukasz, dowiaduje się, że szantażująca go Kasia jest żoną Żbika. Oszust boi się, że znowu wyląduje w więzieniu – ostrzega Kalinę, że wtedy pociągnie ją za sobą na dno!

"Na Wspólnej" odc. 4208 - STRESZCZENIE szczegółowe (7 maja)

Streszczenie 4208. odcinka "Na Wspólnej" nie zostało jeszcze udostępnione.

PRZECZYTAJ TEŻ: Aktor przyznał się, że korzystał z AI przygotowując się do roli. "Nigdy nie da to wystarczającego efektu" - wywiad

