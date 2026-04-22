La Promesa, odcinek 380: Służba odmawia pracy w pałacu, żądając godnego traktowania. Cruz wpada w szał

W poprzednim odcinku (379) Rómulo i Pía oficjalnie dołączyli do buntu, a Manuel kontynuował śledztwo w sprawie Kordoby. Ayala wyznał miłość Petrze, a Virtudes została zmuszona do wyjazdu przez szantaż Norberty. Catalina zaczęła coraz głośniej kwestionować szczerość Pelayo, przeczuwając, że narzeczony ma przed nią sekrety.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 380
Niebezpieczny sekret i widmo szantażu: Manuel, który wraca z Kordoby coraz bardziej zaniepokojony, utwierdza się w przekonaniu, że Abel coś ukrywa, a fakt, że mimo wiedzy o ich relacji milczał, tylko potęguje napięcie i sugeruje, że może planować coś znacznie poważniejszego. Jana z kolei decyduje się na szczerość wobec Manuela i wyznaje mu, że Abel doskonale wie o ich potajemnym romansie, co stawia ich w niezwykle trudnym położeniu. Ta informacja rzuca nowe światło na dotychczasowe zachowanie lekarza, który staje się realnym zagrożeniem dla ich przyszłości.
Wielki strajk i rozłam wśród arystokracji: María Fernández doprowadza do punktu kulminacyjnego narastające niezadowolenie, przekonując niemal wszystkich członków służby do przyłączenia się do strajku, mimo prób powstrzymania jej przez Janę; sytuacja wymyka się spod kontroli, a nieoczekiwane wsparcie ze strony Rómula i Píi sprawia, że bunt zdaje się mieć sens. Alonso, wykazując się rozsądkiem, zapowiada negocjacje z personelem, jednak spotyka się to z furią Cruz – dodatkowo rodzina nie potrafi dojść do porozumienia w kwestii wyboru osoby, która miałaby mediować w tym sporze.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 379. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 29 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)