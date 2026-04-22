La Promesa, odcinek 380: Służba odmawia pracy w pałacu, żądając godnego traktowania. Cruz wpada w szał

W poprzednim odcinku (379) Rómulo i Pía oficjalnie dołączyli do buntu, a Manuel kontynuował śledztwo w sprawie Kordoby. Ayala wyznał miłość Petrze, a Virtudes została zmuszona do wyjazdu przez szantaż Norberty. Catalina zaczęła coraz głośniej kwestionować szczerość Pelayo, przeczuwając, że narzeczony ma przed nią sekrety.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 380

Niebezpieczny sekret i widmo szantażu: Manuel, który wraca z Kordoby coraz bardziej zaniepokojony, utwierdza się w przekonaniu, że Abel coś ukrywa, a fakt, że mimo wiedzy o ich relacji milczał, tylko potęguje napięcie i sugeruje, że może planować coś znacznie poważniejszego. Jana z kolei decyduje się na szczerość wobec Manuela i wyznaje mu, że Abel doskonale wie o ich potajemnym romansie, co stawia ich w niezwykle trudnym położeniu. Ta informacja rzuca nowe światło na dotychczasowe zachowanie lekarza, który staje się realnym zagrożeniem dla ich przyszłości.

Wielki strajk i rozłam wśród arystokracji: María Fernández doprowadza do punktu kulminacyjnego narastające niezadowolenie, przekonując niemal wszystkich członków służby do przyłączenia się do strajku, mimo prób powstrzymania jej przez Janę; sytuacja wymyka się spod kontroli, a nieoczekiwane wsparcie ze strony Rómula i Píi sprawia, że bunt zdaje się mieć sens. Alonso, wykazując się rozsądkiem, zapowiada negocjacje z personelem, jednak spotyka się to z furią Cruz – dodatkowo rodzina nie potrafi dojść do porozumienia w kwestii wyboru osoby, która miałaby mediować w tym sporze.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 379. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 29 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)