Tym nigdy nie podlewaj borówki amerykańskiej! Ten błąd wpływa na jej owocowanie

Borówka amerykańska to popularna roślina ozdobna i owocowa, która wymaga specjalnych warunków uprawy.

Kluczowe dla jej zdrowego wzrostu są kwaśna gleba i odpowiednie nawożenie.

Uprawa borówki amerykańskiej wymaga jednak spełnienia kilku ważnych warunków. Przede wszystkim roślina ta potrzebuje kwaśnej gleby - optymalne pH wynosi około 3,5–5,5. Najlepiej rośnie w podłożu lekkim, przepuszczalnym i bogatym w materię organiczną, np. z dodatkiem torfu. Stanowisko powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru, ponieważ borówka najlepiej owocuje przy dużej ilości światła. Regularne ściółkowanie (np. korą sosnową), nawożenie przeznaczone dla roślin kwasolubnych oraz przycinanie krzewów to kolejne zabiegi, które wspierają rozwój borówki. Przy odpowiedniej pielęgnacji roślina ta może owocować przez wiele lat, dostarczając nie tylko smacznych, ale i bardzo zdrowych owoców bogatych w witaminy i antyoksydanty.

Zobacz także: Zamiast robić zupę, nałóż na twarz. Brzmi kontrowersyjnie, jednak efekty zauważysz od razu

Kluczowym elementem pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie. Borówka ma płytki system korzeniowy, dlatego źle znosi zarówno przesuszenie, jak i nadmiar wody. Szczególnie ważna jest jakość używanej wody. Nie zaleca się podlewania jej zwykłą wodą z kranu, ponieważ często zawiera ona wapń i ma odczyn zasadowy, co stopniowo podnosi pH gleby i pogarsza warunki wzrostu rośliny.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest podlewanie borówki deszczówką. Woda opadowa ma naturalnie lekko kwaśny odczyn i nie zawiera szkodliwych dla rośliny związków mineralnych w nadmiarze. Dzięki temu pomaga utrzymać właściwe pH gleby i sprzyja zdrowemu wzrostowi oraz obfitemu owocowaniu.Borówka amerykańska to więc doskonały wybór dla ogrodników - pod warunkiem, że zadbają o jej specyficzne wymagania, zwłaszcza dotyczące gleby i jakości wody.

